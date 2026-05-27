Imamo zadnja dva finalista Kmetije, kdo bo zmagal v nasilnem končnem boju, bo znano že danes na skrivnem dogodku

Od končne finalne peterice, ki so jo sestavljali Igor Mikić, dvojčka Jan in Žan Zore, Aleksandra April in starešina Franc Vozel je po ogledu včerajšnje oddaje postalo jasno, kdo bo superfinalist. Veliko vlogo pri odločanju izteka boja so imeli gostujoči porotniki, prejšnji tekmovalci, ki so s svojo podporo in tudi neposredno pomočjo sodelovali v bojih za superfinalna mesta. Že predvčerajšnjim je igro zapustil Igor, včeraj pa je boj za zmago izgubil še Žan.

Ob ogledu oddaj ne gre mimo občutka, da bi se lahko stvari razpletle povsem drugače, če bi bili boji odvisni le od finalistov samih, ter ne toliko od pomoči nekdanjih sotekmovalcev. Igorja in Pio je ovirala visoka telesna višina, Žana in Lano pa je odnesla poškodba Lane, ki se je v nogo vsekala s sekiro. Kar ni nepričakovano, saj mlado mestno dekle vsekakor ne more sekire vihteti enako spretno kot moški kolegi. Igra se je tako uspešno izšla za Jana, Aleksandro in Franca.

Franc je izgubil, ampak ali je s tem želel pomagati Aleksandri?

Kdor si oddajo ogleda za dan vnaprej na platformi Voyo lahko danes že ve, da bosta finalno trojico odločila predvsem spretnost in znanje. Po prvih igrah v finale vstopi Jan, Aleksandra in Franci pa se za drugo mesto spopadeta v natančnem trojčku. Na presenečenje marsikoga je Aleksandra brez težav premagala Franca. Obstaja sicer vprašanje, ali se je Franc res boril s polno zbranostjo, saj je v zadnjih epizodah poudaril, da Aleksandri zmago res privošči. Kameri je namreč povedal, da mu je zaupala, da po koncu Kmetije praktično nima kam iti.

Finalni spopad si bodo nekateri ogledali že danes

V finale tako vstopata Jan in Aleksandra. Glede na obojestransko motivacijo gre pričakovati, da boj ne bo lahek. Ker gre tudi za veliko razliko v fizični moči ter naravni agresivnosti, a hkrati tudi znanju in natančnosti, so zaenkrat možnosti še povsem enakovredne. Finale Kmetije si bo izbrana javnost lahko premierno ogledala že danes v ljubljanski Odiseji, kjer bodo prisotni tudi tekmovalci in člani ekipe. Prve informacije o tem, kdo bo odnesel tako zaželenih 50 000 evrov, lahko neuradno pričakujemo že danes zvečer.