  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LUKA IN JANJA RAZRED ZASE

Instagram in športniki: kako primerjati Luko Dončića in Janjo Garnbret?

Med slovenskimi športniki je kralj instagrama Luka Dončić. Maribor pred Olimpijo, košarkarska zveza pred nogometno.
Janja Garnbret je sodeč po instagramu z naskokom najbolj priljubljena slovenska športnica. FOTO: instagram

Janja Garnbret je sodeč po instagramu z naskokom najbolj priljubljena slovenska športnica. FOTO: instagram

Število sledilcev na Instagramu FOTO: Tt

Število sledilcev na Instagramu FOTO: Tt

Tim Gajser javnost nagovarja skoraj izključno prek družbenih omrežij. FOTO: instagram

Tim Gajser javnost nagovarja skoraj izključno prek družbenih omrežij. FOTO: instagram

Anita Horvat ima največ sledilcev med slovenskimi atleti. FOTO: instagram

Anita Horvat ima največ sledilcev med slovenskimi atleti. FOTO: instagram

Janja Garnbret je sodeč po instagramu z naskokom najbolj priljubljena slovenska športnica. FOTO: instagram
Število sledilcev na Instagramu FOTO: Tt
Tim Gajser javnost nagovarja skoraj izključno prek družbenih omrežij. FOTO: instagram
Anita Horvat ima največ sledilcev med slovenskimi atleti. FOTO: instagram
Peter Zalokar
 22. 11. 2025 | 08:31
5:16
A+A-

Težko je meriti uspešnost športnikov med seboj. Število kolajn je lahko merodajen podatek, toda panoge imajo različna tekmovanja in v njih vlada različna konkurenca. Kako primerjati Luko Dončića in Janjo Garnbret? Kako Tadeja Pogačarja in Benjamina Šeška, kako Niko Prevc in Tima Gajserja? Višina plače je tudi lahko eden od kriterijev, toda med športnimi panogami so ogromne razlike. V razmahu družbenih omrežij lahko na tehtnico postavimo tudi število sledilcev.

Mnogi športniki, klubi, zveze se zavedajo pomena prisotnosti na družbenih omrežjih, prek katerih nagovarjajo svoje navijače in potencialne sponzorje. Omrežje X, prej twitter, izgublja na pomenu, facebook je še vedno vpliven, a nekateri športniki nimajo svojega profila. Še najbolj merodajen je ta čas instagram. Kralj instagrama je kajpak Cristiano Ronaldo, ki ima največ sledilcev na svetu med vsemi osebnostmi, kar 668 milijonov, sledi mu Lionel Messi (509 mio) ...

Tim Gajser javnost nagovarja skoraj izključno prek družbenih omrežij. FOTO: instagram
Tim Gajser javnost nagovarja skoraj izključno prek družbenih omrežij. FOTO: instagram

V Sloveniji je daleč pred vsemi globalni zvezdnik Dončić. Po njegovem prestopu iz Dallasa v Los Angeles, ki je šokiral svet košarke in posebej NBA, je število njegovih sledilcev poskočilo in zdaj znaša že 10,5 milijona. Še vedno drobiž v primerjavi z Ronaldom, a več, kot jih ima naslednjih devet slovenskih športnikov skupaj. Na drugem mestu je štirikratni zmagovalec Toura Pogačar z 2,5 milijona, na tretjem okrepitev Manchester Uniteda Benjamin Šeško (1,7), na četrtem dolgoletni kapetan Atletica Jan Oblak (1,6 mio). Potem nastane vrzel, na vrhu katere pa stoji najboljša športna plezalka na svetu in dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret (886.000).

Kopitar daleč zadaj

Precej nizko je dvakratni osvajalec Stanleyjevega pokala Anže Kopitar, kapetan Los Angeles Kings ima zgolj 73.500 sledilcev na instagramu. Pred njim so ne samo Primož Roglič, Tim Gajser, upokojena Goran Dragić in Tina Maze, Josip Iličić ..., celo Benjamin Verbič, čigar kariera se v športnem smislu ne more niti približno primerjati s Kopijevo.

Seveda sledilce ne privablja samo športni uspeh, temveč predvsem podoba. Nekateri zanjo skrbijo sami, za druge razne agencije. Tako je tudi zanimivo, da je zgovorna Nika Vodan Križnar (23.800) pri uporabnikih družbenih omrežij bolj zanimiva kot Nika Prevc (15.400), ki sicer povsem dominira med smučarskimi skakalkami. Zanimivo je tudi, kako visoko je Nejc Gradišar, mladi nogometaš, ki ima dva nastopa za reprezentanco. Letos je okrepil egiptovski klub Al Ahly, ki ima več kot 12 milijonov sledilcev, kar je močno povečalo njegovo priljubljenost na družbenih omrežjih.

Anita Horvat ima največ sledilcev med slovenskimi atleti. FOTO: instagram
Anita Horvat ima največ sledilcev med slovenskimi atleti. FOTO: instagram

Človeške zgodbe pritegnejo pozornost. Poseben je primer Tima Marovta, nekdanjega obetavnega smučarja, ki so mu napovedovali blestečo prihodnost, toda med deskanjem na vodi na Havajih je pri 12 letih doživel nenavadno poškodbo in ohromel. Rekli so, da ne bo več hodil, zdaj pa teče maratone. Njegova volja je navdušila skoraj pol milijona sledilcev.

Pri ženskah je svetovna vladarka Serena Williams, ki že tri leta ne igra tenisa. V Sloveniji pa je povsem razred zase dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret, ki ima 888.000 sledilcev, kar je več kot štirikrat več od že nekaj let smučarsko upokojene Tine Maze (189.000). Še več sledilcev kot Mazejeva ima kolesarka Urška Žigart, kar je predvsem zasluga njene zveze z najboljšim kolesarjem na svetu Pogačarjem.

Več sledilcev kot Tina Maze ima Urška Žigart, zaročenka Tadeja Pogačarja.

Vijolični pred zeleno-belimi

Da je NK Maribor največji slovenski nogometni klub, pritrjuje podatek, da ima dvakrat toliko sledilcev kot večna tekmica Olimpija, s katero se bo pomeril v nedeljo v Ljudskem vrtu. Med 12 klubi je kar sedem nogometnih prvoligašev, iz drugih panog sta pričakovano najvišje Cedevita Olimpija in RK Celje Pivovarna Laško. Kolesarstvo je v Sloveniji v silovitem vzponu, zato ima Rogova mladinska ekipa Pogi Team UAE Generali, ki jo je ustanovil Tadej Pogačar, kar 20.700 sledilcev, kar bi ga uvrstilo na četrto mesto med klubi. Za primerjavo, Adria Mobil, edini profesionalni klub v Sloveniji, jih ima dobrih 5000.

Število sledilcev na Instagramu FOTO: Tt
Število sledilcev na Instagramu FOTO: Tt

Med zvezami sta najbogatejši nogometna in smučarska, toda največ sledilcev ima košarkarska, pri čemer imajo gotovo zasluge Dončić, Dragić, organizacija eurobasketa 2013 in zlata kolajna na EP 2017.

Pa še to, najbolj priljubljen hišni ljubljenček naših športnikov je Tiga, pes motokrosističnega asa Tima Gajserja, ki ima kar 5000 sledilcev na instagramu. Prav malo pa zaostajajo trije pasji predstavniki v Kopitarjevi hiši v Los Angelesu – Gustl, Gordi in Harvey imajo 4598 sledilcev.

5000 sledilcev ima celo pes Tima Gajserja, Tiga.

Več iz teme

Luka DončićTadej PogačarJanja GarnbretŠportnik letainstagramTim GajserPrimož RogličGoran Dragić
ZADNJE NOVICE
09:10
Bulvar  |  Domači trači
V KALIFORNIJI

Poglejte, kakšna čast je doletela Slovenko, ki se druži z največjimi svetovnimi zvezdami (FOTO in VIDEO)

Svoji vzornici in dobri prijateljici je podelila nagrado za življenjsko delo.
22. 11. 2025 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
PRESREČNI DENIS VUČAK

Se še spomnite Denisa iz Game Over? Pri 43. je prvič postal oče (Suzy)

Pevec je novico o prihajajočem družinskem članku razkril spomladi in priznal, da se nove vloge neizmerno veseli.
22. 11. 2025 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
10 mitov o kurjenju kalorij

Kurimo kalorije ali džule? Kaj je pravilen izraz

Ko govorimo o energiji, ki jo telo porablja pri gibanju in osnovnih življenjskih funkcijah, se pogosto vprašamo: je pravilno reči, da kurimo kalorije ali džule?
Miroslav Cvjetičanin22. 11. 2025 | 09:00
08:59
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POKOL V OSNOVNI ŠOLI

Usoda staršev morilca Koste še ni dokončna! Sodišče v Beogradu odredilo novo sojenje

To ponovno odpira boleče rane staršev, ki so v napadu izgubili otroke.
22. 11. 2025 | 08:59
08:51
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM

Volilni molk pred referendumom: kaj je prepovedano in kakšne so globe za kršitelje

V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande.
22. 11. 2025 | 08:51
08:31
Bulvar  |  Domači trači
LUKA IN JANJA RAZRED ZASE

Instagram in športniki: kako primerjati Luko Dončića in Janjo Garnbret?

Med slovenskimi športniki je kralj instagrama Luka Dončić. Maribor pred Olimpijo, košarkarska zveza pred nogometno.
Peter Zalokar22. 11. 2025 | 08:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki