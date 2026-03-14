Intimna izpoved Domna Valiča: Ti si vse! (FOTO)

Priljubljeni igralec in televizijski voditelj Domen Valič, ki je v zadnjem letu navduševal s svojo monokomedijo Žigolo, s. p., je poskrbel za pravo romantično presenečenje. Za praznik zaljubljenih gregorjevo, ko se po slovenski tradiciji »ptički ženijo« in praznujemo prebujajočo se ljubezen je na Instagramu delil izjemno čustven zapis, ki je ganil številne sledilce.

Objavo je pospremil s fotografijami s svojo izbranko ter z verzi:

»Tvoje besede so mir,

dejanja tvoja so moč.

Pogled in dih tvoj prihodnost.

Utrip, prižet name ves vroč.

Nosiš me daleč, do mojega cilja in dlje.

Ti si vse. Vse. Vse.«

Zapis je sklenil s ključnikom gregorjevo. Njegovi sledilci so seveda hitro opazili, da Domen tokrat ne skriva več, komu so bili ti verzi namenjeni. Kot kaže, je njegovo srce ukradla izjemno simpatična in talentirana plesalka Tjaša Žibert. Njegovi sledilci so novico sprejeli z navdušenjem in komentarji podpore ter lepih želja za par, odzvali so se tudi številni znani Slovenci in Slovenke.