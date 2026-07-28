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Iranska televizija objavila šokanten video, gre za resne grožnje Melanii Trump (VIDEO)

Melania in Barron Trump sta pod stalnim varovanjem ameriške tajne službe.
Melania Trump FOTO: Kylie Cooper, Reuters
Melania Trump FOTO: Kylie Cooper, Reuters
A. G.
 28. 7. 2026 | 19:06
2:41
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Iranska televizija Tasnim, ki velja za medij, povezan z Iransko revolucionarno gardo, je sinoči objavila videoposnetek, ki poziva k atentatu na Melanio Trump, soprogo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in njunega sina Barrona. Posnetek z naslovom Kje ubiti Melanio Trump podrobno razčlenjuje domnevne načrte napada, poroča Metro. Kot navajajo, je v videu zapisano, da njegovi avtorji razpolagajo z »zanesljivimi informacijami« o gibanju prve dame. Kot dokaz njene prisotnosti na določeni lokaciji navajajo komunalne dejavnosti, kot sta odstranjevanje zabojnikov za smeti in varjenje pokrovov jaškov.

Posnetek prikazuje Melanio Trump v uradni koloni vozil in na različnih lokacijah v New Yorku. Posebej izpostavlja luksuzne trgovine, za katere trdi, da jih pogosto obiskuje. Avtorji gradiva predlagajo, da so prav ti nakupovalni obiski idealna priložnost za napad, omenja pa se tudi možnost kontaminacije oblačil z živčnimi strupi. Video se konča z neposredno grožnjo Barronu Trumpu: »To je šele začetek. Barron Trump, čakaj nas.«

Melania in Barron Trump sta pod stalnim varovanjem ameriške tajne službe. Vse rezidence Donalda Trumpa – od Bele hiše in stolpnice Trump Tower v New Yorku do Mar-a-Laga na Floridi in golfskega kluba Bedminster – so pod strogimi varnostnimi ukrepi. Video je bil objavljen v času zaostrenih napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki so se še povečale v začetku tega meseca po smrti treh ameriških vojakov.

Donald Trump pustil jasna navodila

Donald Trump se je na to odzval s sporočilom, da bo Iran »večkratno plačal« za vsakega ubitega ameriškega vojaka. »Vsakič, ko Iran ubije ameriškega vojaka, bo za ta umor plačal večkratno!« je ameriški predsednik zapisal na družbenem omrežju Truth Social. »Ta ukaz je bil posredovan ministru za vojno Petu Hegsethu, načelniku združenega štaba Danielu Caineu in vsem vojaškim poveljnikom.«

Ameriški predsednik meni, da ostaja tudi sam ena glavnih iranskih tarč. V pogovoru za New York Post 10. julija je izjavil: »Že dolgo sem na njihovem seznamu. To je naša realnost. Edino, kar lahko povem, je, da sem pustil jasna navodila – če se mi karkoli zgodi, jih bombardirajte s silo, kakršne še niso videli,« poroča 24sata.hr.

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