Pri njih so že prej začasno skrbeli za najdene živali, med njimi ptice, ježe in želve. Tudi Simbo so nameravali nahraniti in pozdraviti, nato pa mu, ko bi si opomogel, poiskati varen dom. Otroka sta medtem mucka vzela za svojega in Iris Mulej ter njenega partnerja Admirja Barčića prepričala, da ga obdržijo.

Aprila ga je iskala vsa družina

Simba je aprila domače prestrašil, ko je izginil. Mulejeva ga je takrat opisala kot plahega hišnega mačka, ki ni vajen življenja na prostem. Z otrokoma so pregledali okolico in nameravali po naselju razobesiti njegovo fotografijo. Hči je predlagala, da najditelju ponudijo 50 evrov, ki bi jih vzela iz svojega hranilnika.

Tik pred spanjem so se odločili, da ga poiščejo še enkrat. Tokrat so ga našli. Simba je bil ves umazan, zato so ga doma še okopali, je Mulejeva takrat povedala za medije.

Od takrat je Simba očitno našel svoje pravo mesto – ne več le začasno zatočišče, temveč dom, v katerem je obdan s pozornostjo in ljubeznijo. Zgodba o mucku, ki je sprva potreboval le nekaj pomoči, se je tako končala na najlepši način: postal je del družine, ki ga očitno ne namerava več izpustiti iz svojega objema.