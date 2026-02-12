Išče se naslednik Mihe Deželaka

Akcija Dežela junakov, ki je v enajstih letih povezala Slovenijo in pomagala na tisoče otrokom iz socialno ogroženih družin, stopa v novo obdobje. Že ob zaključku lanske akcije na Debelem rtiču je Miha Deželak nakazal, da je bila to zanj zadnja pot. Takrat je skupaj s srčnimi Slovenci zbral rekordnih 1,161.535,99 evra, vsa sredstva pa so bila namenjena počitnicam otrok iz socialno ogroženih družin. Marsikateri je prav zaradi te akcije prvič v življenju videl morje. Takrat je v čustvenem govoru dejal: »Že lani sem mislil, da je zadnjič, pa sem se premislil. To je bila bonus akcija.« Ko se je spomnil lanskega leta, je priznal, da je bila odločitev težka, a iskrena: »Sem začutil, da vseh teh psihičnih in fizičnih naporov ne zmorem več.« Poudaril je tudi, da akcija nikoli ni bila le njegova: »Eni pravijo – Deželak je poganjal za otroke. Jaz pa pravim – vsi skupaj smo poganjali to kolo dobrodelnosti, da smo skupaj omogočili brezskrbno čofotanje številnim otrokom.«

Marsikateri otrok je prav zaradi te akcije prvič v življenju videl morje. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU

Miha svojo vlogo zdaj vidi drugače: »Čas je, da še enkrat povem, da se moja vloga nekoliko spreminja. Stopil sem korak nazaj, da bi kdo drug zasedel moje mesto. Bistveno je, da bi akcija Dežela junakov junija dobila novo poglavje. Rad bi, da gre naprej.« Ob tem se je zahvalil vsem, ki so akcijo podpirali: »Desetletje dobrodelnosti ste zaznamovali VI. Vi, prvaki dobrodelnosti, ste akcijo vzeli za svojo. Neverjetni ste in iz srca sem vam hvaležen za to.«

Predlogi za naslednika

Deželak je javno napovedal, da želi, da Slovenija skupaj izbere njegovega naslednika: »Nikakor se ne umikam ali predajam, kot ambasador akcije bom srčno vztrajal, da gre solidarnost naprej, res pa je, da jaz ne bom povsem v prvi vrsti na terenu, saj tega več ne zmorem.« Miha se vidi tudi kot podpornika naslednika: »Jaz ga bom srčno podprl in mu dal kakšen nasvet. Bom njegov prvi motivator, tako kot ste vi vsa ta leta bodrili mene.« V studiu so že omenjali konkretna imena, kdo bi ga lahko nadomestil. Denis je omenil Matica Hercega, dolgoletnega sodelavca in podpornika akcije. Miha je priznal: »Njega sem imel v mislih. Meni je on fantastičen človek.« A hitro je postalo jasno, da zaradi zdravstvenih težav to ne bo mogoče. Denis je pojasnil: »Dober predlog, ampak on ne more … ima zdravstvene težave in ne more kolesariti.« Srce akcije ostaja nespremenjeno: pomagati otrokom, ki si počitnic na morju ne morejo privoščiti. Kdo bo prevzel vlogo novega obraza akcije, za zdaj še ni znano.