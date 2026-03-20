Iskrena izpoved Petre Parovel po drugem porodu: »Nisem v redu«

V začetku meseca smo poročali, da je Petra Parovel, ki jo večina Slovencev, predvsem pa Slovenk pozna po njeni izredno priljubljeni blagovni znamki SWY, še v drugo postala mama. Kot je presrečna podjetnica sporočila na družabnem omrežju, sta se z možem tudi tokrat razveselila hčerke, ki sta jo poimenovala Anna Vita. Da se bo Emili pridružila sestrica, je Petra Parovel s svojimi sledilci delila že jeseni, kljub nosečnosti pa se mlada mamica do zadnjega ni ustavila.

Zdaj je v daljšem zapisu na družbenem omrežju odkrito spregovorila o čustvenih izzivih po porodu. Opisala je občutke psihične izčrpanosti, preobremenjenosti in neskladja med pričakovanji ter realnostjo zgodnjega materinstva. Poudarila je, da si je tokrat zavestno dovolila izraziti tudi negativna čustva ter poiskati podporo. Ključen korak je bil iskren pogovor s partnerjem, ki ji je, kot je zapisala, bistveno olajšal situacijo. Njena izpoved odpira širšo družbeno temo – poporodno duševno zdravje in pritisk, ki ga lahko občutijo ženske, zlasti tiste, ki delujejo v javnosti.

»Drugi teden je zadel močno. Zadala sem si, da ne bom držala v sebi, če se bom psihično slabo počutila in ne bom skrivala solz. Da si bom dovolila jokati, priznati, da nisem v redu. Glede na vpliv, ki ga ima ta profil, je prav, da povem tudi to. Nisem dobro. Negativna, čustvena razvalina, ne funkcioniram, kot sem. Sicer je normalno, novo obdobje.

Ker se vsega zavedam in že vem, kaj vse lahko sledi, ker je bilo z Emili podobno, vseeno poizkušam zadevo 'hendlat'. Prvi korak je bil, da sem včeraj Mitji direkt dala vedeti, da ne 'štima'. S tem mi je postalo tisočkrat lažje. Veliko zahtevamo od sebe, narediti to, ovo, ono. In seveda ne znese. Čutiš se dovolj močna in zmožna premikati svet, hkrati pa te dojenček rabi 24/7, nespanje, pa ti si še tolko slabotna, da enostavno ne zmoreš. In potem se razočaraš zaradi nekih pričakovanj, ki niso niti približno realna za to obdobje. Vse to je na koncu čar - ki te dela močnejšo. Sej bo. Imam to, si pravim. Tokrat vsaj vem, kaj deluje. Sveži zrak, obisk prijateljice, objem partnerja, odprt pogovor …«

Njena izpoved je sprožila val odzivov – številne mamice so se v njej prepoznale. Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Ja … vse mine … spanje je ključno in ljudje, ki jih imaš rada okoli sebe, pa pusti si čas zase, za otročka … delo bo počakalo.«

»Samo ne biti prestroga do sebe, super oseba si, to si večkrat preberi.«

»Samo ne držati vase. Močna si.«