Iskreno priznanje Tina Vodopivca: »Izgubil sem večino prihrankov, prijateljev in predvsem sebe«

Tin Vodopivec, eden najbolj prepoznavnih slovenskih stand-up komikov, je sledilcem na Instagramu razkril plat svojega življenja, ki je javnost običajno ne vidi. V iskrenem zapisu je priznal, da je dolga leta svojo vrednost iskal v potrditvah drugih ljudi. »Leta in leta nisem počel drugega kot lovil pozornost, odobravanje in validacijo. Publike, medijev, predvsem pa punc,« je zapisal. Dodal je, da ga je močno pretreslo obdobje, ko je lani ostal samski, hkrati pa prodaja vstopnic za njegov novi šov ni dosegla pričakovanj. Takrat se je, kot pravi, znašel v globoki osebni krizi. »Mislil sem, da se mi svet končuje. Kriza identitete, kdo sploh sem in kaj delam s svojim življenjem,« je iskreno priznal. Za človeka, ki je vajen stati pod žarometi in nasmejati množice, je bilo soočenje s takšnimi občutki še toliko težje. Navzven uspešna zgodba je tako skrivala precej bolj zapleteno osebno ozadje.

Izbruhi joka so pogosti

Komik je razkril, da je v tem obdobju plačal visoko ceno. »Na tej poti sem izgubil večino prihrankov, večino prijateljev, predvsem pa sem izgubil sebe,« je zapisal. Šele v zadnjem času naj bi začel zares razumeti vzorce, ki so ga spremljali skozi življenje. Pri tem mu pomagajo samorefleksija, iskren pogled vase in, kot pravi sam, tudi povsem nepričakovani izbruhi joka. Vodopivec je priznal tudi, da je skozi leta marsikoga razočaral. »Veliko ljudi sem pustil na cedilu skozi leta, nisem znal bolje,« je zapisal in s tem pokazal redko videno mero samokritičnosti. Njegova izpoved je hitro naletela na številne odzive sledilcev, ki so pohvalili njegovo iskrenost in pogum. V času, ko družbena omrežja pogosto prikazujejo le uspehe in popolne trenutke, je komik razkril tudi drugo plat zgodbe. Prav zato je njegov zapis pri mnogih odmeval še toliko močneje. Namesto novih šal je tokrat ponudil nekaj veliko bolj osebnega – iskren vpogled v boj, ki ga je dolga leta vodil sam s sabo.