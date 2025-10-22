Iskrice v šovu! Kaj se res dogaja med Renato in Andrejem?

V šovu Poroka na prvi pogled na Planet TV se iskre med Renato in Andrejem nikakor ne poležejo. Po burnih dneh in številnih čustvenih zapletih sta se končno odločila za iskren pogovor, a preden sta prišla do razčiščevanja, je Andrej svojo soprogo postavil pred nalogo, ki se ji je zdela skoraj nemogoča.

Kot je znano gledalcem, se Renata že nekaj časa spopada z zahtevno družinsko situacijo doma, a kljub temu ni želela zapustiti eksperimenta. Andrej pa je menil, da ima do svojih domačih odgovornost in da bi se morala najprej posvetiti njim.

Da bi razumela, zakaj je med njima toliko napetosti, je Renata pomoč znova poiskala pri planetih. In res – zvezde naj bi kazale na konflikte. A tik zatem jo je presenetil klic prav od Andreja! »Še nikoli me ni poklical, vedno jaz njega,« je presenečeno priznala. Povabil jo je na kavo, ona pa se ni mogla zadržati in pripomnila: »Lahko bi prišel kar sem – ne pa kava.«

Ko sta se končno srečala, sta bila vesela en drugega in polna komplimentov. Andrej je iskreno priznal: »Ko čakam Renato, je pravi vrtiljak čustev … ne vem, kaj naj pričakujem, v kakšnem razpoloženju bo.«

Ko je končno stopila predenj, je spregovoril mirno ... FOTO: Zajem Zaslona Planet Tv

Andrej je spregovoril mirno: »Prosim te le eno stvar – poslušaj me.« Renata se je zasmejala in kasneje v smehu priznala: »Prosil me je, naj bom tiho in poslušam. Kako naj bom tiho, če ne znam biti tiho!«

»Ti name ne bi gledala razumsko ...«

Andrej ji je nato ponudil roko in nadaljeval: »Da me čutiš, da govorim odkrito in iskreno. Iz srca ti želim najboljše kot trenutno najbolj iskren, odkrit prijatelj. Zato sem ti dal zrak. Ker če bi midva ta teden intime izpeljala po svoje, ti name ne bi gledala razumsko.« Dodaj je še, naj nanj gleda »ne čustveno, temveč moralno«, saj ji želi le dobro. V tistem trenutku je Renata priznala, da je spet začutila tistega Andreja, ki jo je očaral. »To je tisti Andrej, ki sem ga spoznala na začetku. Topel, srčen, empatičen človek,« je dejala.

Na koncu sta se soglasno odločila, da zapustita eksperiment, a ne drug drugega. »Ostala bova prijatelja in gradila odnos izven kamer,« je povedala Renata. Andrej pa je čustveno dodal: »Res te želim zaščititi v vseh smislih, da lahko računaš name, tudi, ko boš potrebovala pogovor, objem.« Kasneje je še razkril: »Zelo sem vesel, da nama je uspelo izpeljati ta pogovor.«

Kot smo videli v šovu, se je napeta zgodba razpletla toplo, iskreno in brez drame. Gledalci pa se gotovo sprašujejo: je to res konec, ali šele nov začetek?