Iva znorela glede laži o odvetništvu in manekenstvu, Nuša priznala: »Delam, da se uresniči, kar sem rekla v oddaji« (FOTO)

»Ukvarjam se z fotomodelingom in mislim, da je bilo v oddaji videti, da za to živim,« je zapisala v objavi na Instagramu. Čeprav je Nuša fotogenična in samozavestna, so komentatorji pod njenimi trditvami o petletni karieri manekenke že zadnjič povedali, da želja ni isto kot resnica. »Biti manekenka pomeni biti plačana za manekensko delo, ne slikati se sama ali plačevati fotografom za fotografiranje,« je bil eden izmed bolj všečkanih komentarjev. Nuša sicer dodaja, da pač »išče poti v tej smeri«, s čimer ni nič narobe - je pa to precej različna izjava od trditve, da ima že pet let kariero modela.

Odzvala se je tudi na očitke o tem, da ne študira res »za odvetnico«, kot je to jasno in glasno navedla Karlu kot svoj poklic. »Vedno me je zanimal poklic odvetništva kot bolj resen poklic, a sem svoj čas raje posvečala slikanju in snemanju,« je dejala, kar namiguje na to, da je morda res vpisana na študij prava. A že v naslednjem zapisu spet sproži dvome: »Šov smo snemali lani, 2025, tako da še vedno delam na tem, da se to uresniči.«

Nuša se malo ogiba neposrednemu razkritju dejstev. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Če torej dobro razumemo, Nuša trenutno ni študentka prava, torej ne študira za odvetnico. Si pa tega želi. Prav tako nima petletne kariere manekenke, si pa tega želi, saj se zelo rada fotografira. Čeprav je dobro imeti v življenju cilje, morajo biti trditve o dveh tako uspešnih in zaželenih karierah vendarle podkrepljene v resnici, se še strinjajo komentatorji oddaje.

Napadla jo je tudi Iva

Ob ogledu epizode je izgubila živce tudi Iva Markov, sotekmovalka, ki je pred kratkim izpadla: »Umiram, ko poslušam Nušine laži. Vse, za kar se ti slikaš je OnlyFans, a si ti malo bolna«, za zraven pa je udarila še po njenem lanskem incidentu s Timom Novakom, s katerim je spala v Kmetiji. »Zakaj nisi Šimetu povedala da spiš z oddanimi moškimi, mogoče bi ga to prepričalo,« je pikro zaključila.

Iva ni varčevala z jezikom, tako kot vedno. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Že danes zvečer bomo lahko na Voyo videli finale in s tem končno tudi razplet te sage. Nuši verjetno ne bo uspelo zmagati, še vedno pa močno držimo pesti za zmago Kaje Casar.