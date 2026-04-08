KDAJ BO KONEC?

Iva znorela glede laži o odvetništvu in manekenstvu, Nuša priznala: »Delam, da se uresniči, kar sem rekla v oddaji« (FOTO)

Nuša Šebjanič, ki je v zadnjih epizodah hrvaškega Sanjskega moškega samozavestno navedla par trditev o svoji karieri, ki so dvignile kar nekaj obrvi, je sedaj povedala po pravici. O študiju prava zaenkrat samo razmišlja.
Nuša se malo ogiba neposrednemu razkritju dejstev. FOTO: zajem zaslona, RTL

G. P.
 8. 4. 2026 | 17:01
»Ukvarjam se z fotomodelingom in mislim, da je bilo v oddaji videti, da za to živim,« je zapisala v objavi na Instagramu. Čeprav je Nuša fotogenična in samozavestna, so komentatorji pod njenimi trditvami o petletni karieri manekenke že zadnjič povedali, da želja ni isto kot resnica. »Biti manekenka pomeni biti plačana za manekensko delo, ne slikati se sama ali plačevati fotografom za fotografiranje,« je bil eden izmed bolj všečkanih komentarjev. Nuša sicer dodaja, da pač »išče poti v tej smeri«, s čimer ni nič narobe - je pa to precej različna izjava od trditve, da ima že pet let kariero modela.

Je Nuša povedala vse po pravici? »Že pet let sem manekenka in študiram za odvetnico« (VIDEO)

Odzvala se je tudi na očitke o tem, da ne študira res »za odvetnico«, kot je to jasno in glasno navedla Karlu kot svoj poklic. »Vedno me je zanimal poklic odvetništva kot bolj resen poklic, a sem svoj čas raje posvečala slikanju in snemanju,« je dejala, kar namiguje na to, da je morda res vpisana na študij prava. A že v naslednjem zapisu spet sproži dvome: »Šov smo snemali lani, 2025, tako da še vedno delam na tem, da se to uresniči.«

Če torej dobro razumemo, Nuša trenutno ni študentka prava, torej ne študira za odvetnico. Si pa tega želi. Prav tako nima petletne kariere manekenke, si pa tega želi, saj se zelo rada fotografira. Čeprav je dobro imeti v življenju cilje, morajo biti trditve o dveh tako uspešnih in zaželenih karierah vendarle podkrepljene v resnici, se še strinjajo komentatorji oddaje. 

Napadla jo je tudi Iva

Ob ogledu epizode je izgubila živce tudi Iva Markov, sotekmovalka, ki je pred kratkim izpadla: »Umiram, ko poslušam Nušine laži. Vse, za kar se ti slikaš je OnlyFans, a si ti malo bolna«, za zraven pa je udarila še po njenem lanskem incidentu s Timom Novakom, s katerim je spala v Kmetiji. »Zakaj nisi Šimetu povedala da spiš z oddanimi moškimi, mogoče bi ga to prepričalo,« je pikro zaključila.

Že danes zvečer bomo lahko na Voyo videli finale in s tem končno tudi razplet te sage. Nuši verjetno ne bo uspelo zmagati, še vedno pa močno držimo pesti za zmago Kaje Casar.

Logo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
