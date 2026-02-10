Iz Barcelone se je javil Sašo Avsenik, moral bo odložiti harmoniko (VIDEO)

Galerija
Kot smo že poročali, so zdravniki lani Saši Avseniku, tretji v generaciji, ki nadaljuje legendarno družinsko glasbeno tradicijo, diagnosticirali fokalno distonijo, nevrološko bolezen, ki mu onemogoča kvalitetno igranje harmonike. Njegova velika želja sedaj je, da okvaro odpravi in lahko ponovno nemoteno zaigra harmoniko. V preteklem tednu je zato odpotoval v Barcelono, kjer je pričel s terapijo oziroma zdravljenjem. Neprijetna posledica tega pa je, da je Sašo primoran zaradi uspešnosti terapij, za nekaj časa odložiti harmoniko na nastopih.
»Kot veste, gre za motnjo četrtega prsta, ki kvari ves sistem na desni roki, da težko igram. Terapija tukaj izgleda tako, da ni operacija ali zdravil, ampak trening za možgane. Vsak dan bomo vadil po dve uri, seveda od doma. Mesečno bom imel video kontrole, če upravljam pravilno vaje. Najhitrejši pacient se je pozdravil v desetih mesecih, najbolj počasen v treh letih. Tako da, kaj mi preostane drugega, kot pa da nadaljujem, to, kar imam rad, na vsak možen način. Zelo se veselim podpore od ansambla, predvsem pa se zahvaljujem vsem vam, ki pišete lepe komentarje, ki nas podpirate. Tako da Avsenikova muzika gre naprej in ne bomo spustili enega nastopa, ampak bomo naredili, da bomo skupaj uživali v teh zvokih, ki ste jih ustvarila brata Avsenik,« je povedal svojim sledilcem na Facebooku, ki se jim je javil iz Španije.
Fokalna distonija je nevrološka motnja gibanja, pri kateri pride do nehotenih krčev in nenavadnih, pogosto ponavljajočih se gibov ali drž v enem, omejenem delu telesa (na primer v roki, vratu, obrazu, glasilkah ali vekah). Pogosto je »nalogovno specifična« – simptomi se izraziteje pojavijo pri določeni aktivnosti, denimo pri pisanju (t. i. pisarski krč) ali igranju instrumenta. Do nje ne pride zaradi »slabe volje« ali lenobe mišic, temveč zaradi motenega usklajevanja med možgani, živci in mišicami. Zdravljenje je odvisno od oblike in resnosti: uporablja se prilagoditev obremenitev, fizioterapija in specifično učenje gibov, zdravila, pogosto pa tudi injekcije botulin toksina za sprostitev prekomerno dejavnih mišic; pri težjih primerih lahko pride v poštev še nevrokirurško zdravljenje.