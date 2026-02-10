Iz Barcelone se je javil Sašo Avsenik, moral bo odložiti harmoniko (VIDEO)

Kot smo že poročali, so zdravniki lani Saši Avseniku, tretji v generaciji, ki nadaljuje legendarno družinsko glasbeno tradicijo, diagnosticirali fokalno distonijo, nevrološko bolezen, ki mu onemogoča kvalitetno igranje harmonike. Njegova velika želja sedaj je, da okvaro odpravi in lahko ponovno nemoteno zaigra harmoniko. V preteklem tednu je zato odpotoval v Barcelono, kjer je pričel s terapijo oziroma zdravljenjem. Neprijetna posledica tega pa je, da je Sašo primoran zaradi uspešnosti terapij, za nekaj časa odložiti harmoniko na nastopih.

»Kot veste, gre za motnjo četrtega prsta, ki kvari ves sistem na desni roki, da težko igram. Terapija tukaj izgleda tako, da ni operacija ali zdravil, ampak trening za možgane. Vsak dan bomo vadil po dve uri, seveda od doma. Mesečno bom imel video kontrole, če upravljam pravilno vaje. Najhitrejši pacient se je pozdravil v desetih mesecih, najbolj počasen v treh letih. Tako da, kaj mi preostane drugega, kot pa da nadaljujem, to, kar imam rad, na vsak možen način. Zelo se veselim podpore od ansambla, predvsem pa se zahvaljujem vsem vam, ki pišete lepe komentarje, ki nas podpirate. Tako da Avsenikova muzika gre naprej in ne bomo spustili enega nastopa, ampak bomo naredili, da bomo skupaj uživali v teh zvokih, ki ste jih ustvarila brata Avsenik,« je povedal svojim sledilcem na Facebooku, ki se jim je javil iz Španije.