  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEVROLOŠKA BOLEZEN

Iz Barcelone se je javil Sašo Avsenik, moral bo odložiti harmoniko (VIDEO)

V preteklem tednu je vnuk legendarnega Slavka Avsenika odpotoval v Barcelono na terapije.
FOTO: Mediaspeed.net 
FOTO: Mediaspeed.net 
S. N.
 10. 2. 2026 | 14:42
 10. 2. 2026 | 14:43
A+A-

Kot smo že poročali, so zdravniki lani Saši Avseniku, tretji v generaciji, ki nadaljuje legendarno družinsko glasbeno tradicijo, diagnosticirali fokalno distonijo, nevrološko bolezen, ki mu onemogoča kvalitetno igranje harmonike. Njegova velika želja sedaj je, da okvaro odpravi in lahko ponovno nemoteno zaigra harmoniko. V preteklem tednu je zato odpotoval v Barcelono, kjer je pričel s terapijo oziroma zdravljenjem. Neprijetna posledica tega pa je, da je Sašo primoran zaradi uspešnosti terapij, za nekaj časa odložiti harmoniko na nastopih. 

»Kot veste, gre za motnjo četrtega prsta, ki kvari ves sistem na desni roki, da težko igram. Terapija tukaj izgleda tako, da ni operacija ali zdravil, ampak trening za možgane. Vsak dan bomo vadil po dve uri, seveda od doma. Mesečno bom imel video kontrole, če upravljam pravilno vaje. Najhitrejši pacient se je pozdravil v desetih mesecih, najbolj počasen v treh letih. Tako da, kaj mi preostane drugega, kot pa da nadaljujem, to, kar imam rad, na vsak možen način. Zelo se veselim podpore od ansambla, predvsem pa se zahvaljujem vsem vam, ki pišete lepe komentarje, ki nas podpirate. Tako da Avsenikova muzika gre naprej in ne bomo spustili enega nastopa, ampak bomo naredili, da bomo skupaj uživali v teh zvokih, ki ste jih ustvarila brata Avsenik,« je povedal svojim sledilcem na Facebooku, ki se jim je javil iz Španije.

Fokalna distonija je nevrološka motnja gibanja, pri kateri pride do nehotenih krčev in nenavadnih, pogosto ponavljajočih se gibov ali drž v enem, omejenem delu telesa (na primer v roki, vratu, obrazu, glasilkah ali vekah). Pogosto je »nalogovno specifična« – simptomi se izraziteje pojavijo pri določeni aktivnosti, denimo pri pisanju (t. i. pisarski krč) ali igranju instrumenta. Do nje ne pride zaradi »slabe volje« ali lenobe mišic, temveč zaradi motenega usklajevanja med možgani, živci in mišicami. Zdravljenje je odvisno od oblike in resnosti: uporablja se prilagoditev obremenitev, fizioterapija in specifično učenje gibov, zdravila, pogosto pa tudi injekcije botulin toksina za sprostitev prekomerno dejavnih mišic; pri težjih primerih lahko pride v poštev še nevrokirurško zdravljenje.

Več iz teme

nevrološka bolezenBarcelonaSaša Avsenik
ZADNJE NOVICE
14:27
Novice  |  Slovenija
ZD CELJE

Opozorilo iz Celja! »Po terenu hodi oseba, ki se lažno predstavlja kot patronažna sestra«

V Zdravstvenem domu Celje opozarjajo na zaskrbljujoče dogajanje na terenu.
10. 2. 2026 | 14:27
14:26
Bralci
ODDAJTE BREZPLAČNO E-ČESTITKO

Za valentinovo tudi letos voščite v Slovenskih novicah

Na letošnje valentinovo lahko ljubezen svoji dragi ali dragemu izpoveste v najbolj branem časniku v Sloveniji. Vaša voščila bomo brezplačno objavili prav na dan zaljubljencev, v soboto, 14. februarja, v spletni in tiskani ediciji Slovenskih novic.
10. 2. 2026 | 14:26
14:13
Novice  |  Slovenija
GREMO NA ČAJ

Duhovnik Andrej Goličnik: kjer koli župnikuje, zahteva del vrta zase in za svoje rožice

Večer, posvečen zeliščem, v spomin na vsestranskega Boštanjčana.
10. 2. 2026 | 14:13
14:01
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAD

Občutljivi posnetki: učitelj premlatil učenca, sošolci vse posneli (VIDEO)

V eni od šol v Prištini se je zgodilo pretresljivo nasilje.
10. 2. 2026 | 14:01
14:00
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Živite v mansardi? Te napake delamo skoraj vsi – strokovnjaka razkrivata resnico

Z izr. prof. dr. Tomažem Novljanom in Pio Podlipnik v Deloindom podkastu govorimo o svetlobi, tlorisih, pohištvu po meri in bivalnem udobju mansard.
Nina Štajner10. 2. 2026 | 14:00
13:55
Bulvar  |  Tuji trači
AKTUALNO

Zapeljiva, slavna in na udaru: vsi škandali, zaradi katerih Sydney Sweeney buri duhove

Zvezdnica je pritegnila veliko pozornosti zaradi spornega oglasa in politične pripadnosti.
Danaja Lorenčič10. 2. 2026 | 13:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki