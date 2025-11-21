Izbrali Miss Universe! Slovenka v šoku: »Tega nismo pričakovale!«

Mehičanka Fatima Bosch je na Tajskem postala nova Miss Universe. V 74. tekmovanju glamuroznega izbora je 25-letnica slavila pred predstavnico Tajske, ki je osvojila naziv prve spremljevalke, ter Miss Venezuele kot drugo spremljevalko. Miss Filipinov se je uvrstila na tretje, Miss Slonokoščene obale pa na četrto mesto.

38-letni Slovenki Hani Klaut se kljub velikim željam ni uspelo prebiti v top 30.

Za Hano so bili to skoraj trije tedni izjemno napornih priprav. Pred velikim finalom je poskušala zaspati že ob osmi uri zvečer, saj so imeli, kot je sama povedala, že ob enih zjutraj ličenje in celoten protokol, ki spremlja tako veliko lepotno tekmovanje.

FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Slovenska misica razočarana, a iskrena: »To je bil čisti šok«

Slovenska predstavnica Hana je po zaključku izbora na Instagramu povsem odkrito spregovorila o svojih čustvih. Priznala je, da je računala na težko pot, da se ji je zdelo, da se ne bo uvrstila v top 30, a da so jo nekateri rezultati pustili odprtih ust. Medtem ko je sama pričakovala izpad, je bila nad uvrstitvijo nekaterih tekmovalk presenečena.

Hana se je po izpadu javila svojim sledilcem. Čutila se je dolžno spregovoriti brez olepševanja. »Nisem se uvrstila v naslednji krog. Malo sem razočarana, a bolj sem šokirana, ker določenih rezultatov res nismo pričakovale,« je dejala presenečeno in namignila na morebitno kuhinjo, ki se morda dogaja za kulisami.

»Zase sem seveda upala, a nisem pričakovala, da bom prišla naprej. Za nekatere dekleta pa je bil rezultat res čisti šok.«

Fatima Bosch iz Mehike. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Dodala je, da kljub vsemu iskreno navija za hrvaško tekmovalko Lauro Gnjatović, s katero je med pripravami spletla pravo prijateljstvo: »Veseli smo za Lauro, da ji je uspelo priti v top 30.«

Ob koncu se je zahvalila vsem, ki so ji v 20 dneh priprav stali ob strani: »Hvala vsem za podporo. Brez vas bi bilo še težje.«

Kdo se je uvrstil med top 30

V top 30 so se prebile predstavnice Indije, Kitajske, Dominikanske republike, Brazilije, Ruande, Slonokoščene obale, Kolumbije, Nizozemske, Kube, Japonske, Portorika, ZDA, Mehike, Filipinov, Zimbabveja, Kostarike, Malte, Čila, Kanade, Venezuele, Palestine, Nikaragve, Francije, Gvatemale in Paragvaja.

Fatima Bosch je postala nova Miss Universe. FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Paragvajka si je mesto zagotovila kot zmagovalka glasovanja občinstva – nagrada izbora občinstva.

V ožji izbor top 12 so se prebile tekmovalke iz Čila, Kolumbije, Kube, Gvadelupa, Mehike, Portorika, Venezuele, Kitajske, Filipinov, Tajske, Malte in Slonokoščene obale. Med njimi je bila le ena Evropejka – predstavnica Malte.

Po večerni modni reviji je žirija izbrala top 5: Tajska, Filipini, Venezuela, Mehika in Slonokoščena obala.