Slovenski nogometni vratar Jan Oblak in njegova izbranka, srbska teniška igralka Olga Danilović, sta pred slabim mesecem dni zakorakala v eno najlepših življenjskih obdobij. Konec oktobra sta namreč prvič postala starša. Čeprav sta znana po tem, da svojo zasebnost skrbno varujeta pred očmi javnosti, je 25-letna športnica zdaj naredila izjemo in na družbenih omrežjih pokazala nekaj doslej neobjavljenih fotografij iz obdobja, ko je pod srcem nosila njunega prvorojenca.

Ob galeriji fotografij, na katerih ponosno razkazuje nosečniški trebušček, je zapisala: »Samo jaz in ti, preden te je svet spoznal.« Z nežnim sporočilom se je spomnila mesecev pričakovanja, ki jih je s svojim izbrancem večinoma preživljala daleč od radovednih pogledov. Posebno pozornost je pritegnila še fotografija drobnih rokic njunega sina. Čeprav njegovega obraza ni razkrila, je z objavami pokazala, kako zelo ji pomenijo prvi skupni trenutki mlade družine. Kot smo na Slovenskih novicah že poročali, sta se športnika 27. oktobra razveselila sina, ki sta mu po navedbah srbskih medijev nadela ime Maksim.

Ljubezen sta dolgo skrivala

Oblak in Danilovićeva sta par od pomladi 2023, ko je njuna zveza začela vzbujati vse več zanimanja javnosti. Slovenskega vratarja so takrat opazili tudi med spremljanjem teniških dvobojev njegove izbranke, ki ji je podporo izkazoval s tribun. Čeprav sta občasno objavila skupne fotografije, podrobnosti zasebnega življenja praviloma nista razkrivala. Letos je javnost izvedela še za njuno zaroko, kmalu zatem pa so se pojavile informacije, da pričakujeta prvega otroka. Olga se je v času nosečnosti umaknila s teniških igrišč, na družbenih omrežjih pa je objavljala predvsem fotografije, na katerih njen trebušček ni bil opazen. Prav zato so najnovejši utrinki poželi toliko pozornosti.

Za Oblaka, ki že vrsto let navdušuje med vratnicama madridskega Atlética in slovenske reprezentance, se je tako začelo povsem novo poglavje. Medtem ko ga na nogometnih zelenicah še naprej čakajo zahtevni športni izzivi, ima doma zdaj nekoga, zaradi katerega bodo tudi največje zmage verjetno dobile nekoliko drugačen pomen.