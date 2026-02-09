Izpadla tekmovalka Lana o sporu z Nušo: »Zjokala sem se v lesenem dixiju«

Resničnostni šov Kmetija je prva zapustila Lana Pečnik, ki je v areni izgubila dvoboj proti Nuši Šebjanič. Po izpadu je za Slovenske novice spregovorila o dogajanju pred začetkom snemanja, o odnosih na posestvu in o razlogih, zaradi katerih meni, da v šov ni vstopila z enakimi možnostmi kot preostali tekmovalci.

Poudarja, da se z Nušo pred prihodom na posestvo osebno nista poznali

»Spoznali sva se dejansko šele v kajži,« pojasnjuje. Kljub temu pravi, da je že dan pred vstopom v šov izvedela informacije, ki so močno vplivale na njen občutek varnosti. »Izvedela sem, da ona vstopa s svojimi prijatelji in da planira mene dati v areno takoj prvi teden.« Po njenih besedah se je občutek, da ni v enakovrednem položaju, pojavil takoj po prihodu. »To sem začutila že takoj prvi dan, ko smo se pogovarjali z Emo in ostalimi, da bodo mene dali v hlev, saj je Nuša tako želela.« Lana trdi, da naj bi Nuša na druge tekmovalce vplivala z vnaprej dogovorjeno strategijo. »Od 12 ljudi je imela polovico od teh za prijatelje in jim povedala plan poteka igre, ostale pa je ustrahovala, da če ne bodo držali z njo, bodo oni naslednji na tapeti.«

Poudarja, da se z Nušo pred prihodom na posestvo osebno nista poznali. FOTO: Kolaž/Posnetek zaslona

Izbiro za deklo je Lana sicer pričakovala, a jo je kljub temu doživela kot krivično in prisiljeno. »Prosila sem Emo, naj me ne da dol v hlev, na kar je odgovorila, da me žal mora dati, ker bo drugače ona na tapeti.« Dodaja, da je imela občutek, da se sotekmovalci niso odločali samostojno. »Zdelo se mi je, kot da nihče tam nima svoje hrbtenice, da bi razmišljal s svojo glavo.«

Ker je bila nastanjena v hlevu, je bila večino časa ločena od ostalih tekmovalcev. To je po njenih besedah dodatno otežilo njen položaj. »Sama zelo težko vplivam na mnenje ostalih, če sem oddaljena od hiše, torej v hlevu, in nihče ne komunicira z menoj. Bilo mi je bilo zelo težko. Nekajkrat sem se celo zjokala v lesenem dixiju, saj nisem želela, da to posnamejo kamere.« Ob tem poudarja, da se je kljub vsemu trudila delati in sodelovati. »Zdelo se mi je zelo nefer, saj sem bila ena izmed daleč najbolj delavnih deklet na Kmetiji.«

Spor zaradi kratkega pogovora z Nušinim fantom

Po neuradnih informacijah naj bi bil njun spor z Nušo povezan tudi z dogajanjem iz zasebnega življenja pred začetkom snemanja. Lana pojasnjuje, da je šlo za kratek pogovor, ki po njenem mnenju ni imel osebne vsebine. »Nič hudega sluteč sem enega naključnega fanta vprašala, ali je res, da se bo udeležil šova.« Ob tem poudarja, da takrat sploh še ni imela potrjene udeležbe. »Da je bil to njen fant, mi ni bilo znano, pa tudi, če bi bil, se mi to vprašanje ne zdi sporno, saj je poslovne narave. Fant mi je odgovoril, da se šova ne bo udeležil, zato se je najin pogovor tudi hitro zaključil.«

Lana ne izključuje ponovne udeležbe v resničnostnem šovu. FOTO: Posnetek zaslona

Čeprav so ji nekateri sotekmovalci svetovali, naj izbere drugega sotekmovalca, se je Lana zavestno odločila za dvoboj z Nušo. »Sprva so mi vsi svetovali, naj v areno raje vzamem Marka ali Dina, saj bi ju lažje premagala, ampak se mi to ni zdelo pošteno. Nisem želela priti do zmage na pokvarjen način in nisem želela neke druge osebe oropati priložnosti, da tekmuje v šovu.«

Pravi, da se v kajži z Nušo nista pobotali, do pogovora naj bi prišlo šele tik pred areno. Dvoboj je Lana izgubila za dve točki razlike. »Glede na to, da sem se jaz učila zgolj par ur, ona pa cel teden in še čez leto, sem ponosna nase.« Kljub vsemu pa Lana poudarja, da izkušnje ne obžaluje. »Imam nove izkušnje v molži in ostalih kmečkih opravilih, zaradi katerih imam sedaj še večje spoštovanje do vseh kmetov v Sloveniji.« Odzivi gledalcev so jo, kot pravi, zelo ganili. »Odzivi se mi zdijo res iz srca fenomenalni in sem za prav vsako sporočilo iz srca hvaležna.« Po šovu se vrača k delu v telekomunikacijah, hkrati pa nadaljuje tudi s trgovino z oblačili, ki jo vodi skupaj s prijateljico. »V prihodnosti bi se morda ponovno udeležila Kmetije,« pravi in v smehu doda: »Če pridem notri še enkrat, želim prvi teden imuniteto.«