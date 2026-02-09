  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INTERVJU KMETIJA 2026

Izpadla tekmovalka Lana o sporu z Nušo: »Zjokala sem se v lesenem dixiju«

Po porazu v areni je odkrito spregovorila o odnosih na posestvu, pritiskih v skupini in neenakih izhodiščih.
Lana Pečnik. FOTO: Domen Jugovar 

Lana Pečnik. FOTO: Domen Jugovar 

Poudarja, da se z Nušo pred prihodom na posestvo osebno nista poznali. FOTO: Kolaž/Posnetek zaslona

Poudarja, da se z Nušo pred prihodom na posestvo osebno nista poznali. FOTO: Kolaž/Posnetek zaslona

Lana ne izključuje ponovne udeležbe v resničnostnem šovu. FOTO: Posnetek zaslona

Lana ne izključuje ponovne udeležbe v resničnostnem šovu. FOTO: Posnetek zaslona

Lana Pečnik. FOTO: Domen Jugovar 
Poudarja, da se z Nušo pred prihodom na posestvo osebno nista poznali. FOTO: Kolaž/Posnetek zaslona
Lana ne izključuje ponovne udeležbe v resničnostnem šovu. FOTO: Posnetek zaslona
Kaja Grozina
 9. 2. 2026 | 19:51
4:34
A+A-

Resničnostni šov Kmetija je prva zapustila Lana Pečnik, ki je v areni izgubila dvoboj proti Nuši Šebjanič. Po izpadu je za Slovenske novice spregovorila o dogajanju pred začetkom snemanja, o odnosih na posestvu in o razlogih, zaradi katerih meni, da v šov ni vstopila z enakimi možnostmi kot preostali tekmovalci.

Poudarja, da se z Nušo pred prihodom na posestvo osebno nista poznali

»Spoznali sva se dejansko šele v kajži,« pojasnjuje. Kljub temu pravi, da je že dan pred vstopom v šov izvedela informacije, ki so močno vplivale na njen občutek varnosti. »Izvedela sem, da ona vstopa s svojimi prijatelji in da planira mene dati v areno takoj prvi teden.« Po njenih besedah se je občutek, da ni v enakovrednem položaju, pojavil takoj po prihodu. »To sem začutila že takoj prvi dan, ko smo se pogovarjali z Emo in ostalimi, da bodo mene dali v hlev, saj je Nuša tako želela.« Lana trdi, da naj bi Nuša na druge tekmovalce vplivala z vnaprej dogovorjeno strategijo. »Od 12 ljudi je imela polovico od teh za prijatelje in jim povedala plan poteka igre, ostale pa je ustrahovala, da če ne bodo držali z njo, bodo oni naslednji na tapeti.«

Poudarja, da se z Nušo pred prihodom na posestvo osebno nista poznali. FOTO: Kolaž/Posnetek zaslona
Poudarja, da se z Nušo pred prihodom na posestvo osebno nista poznali. FOTO: Kolaž/Posnetek zaslona

Izbiro za deklo je Lana sicer pričakovala, a jo je kljub temu doživela kot krivično in prisiljeno. »Prosila sem Emo, naj me ne da dol v hlev, na kar je odgovorila, da me žal mora dati, ker bo drugače ona na tapeti.« Dodaja, da je imela občutek, da se sotekmovalci niso odločali samostojno. »Zdelo se mi je, kot da nihče tam nima svoje hrbtenice, da bi razmišljal s svojo glavo.«

Ker je bila nastanjena v hlevu, je bila večino časa ločena od ostalih tekmovalcev. To je po njenih besedah dodatno otežilo njen položaj. »Sama zelo težko vplivam na mnenje ostalih, če sem oddaljena od hiše, torej v hlevu, in nihče ne komunicira z menoj. Bilo mi je bilo zelo težko. Nekajkrat sem se celo zjokala v lesenem dixiju, saj nisem želela, da to posnamejo kamere.« Ob tem poudarja, da se je kljub vsemu trudila delati in sodelovati. »Zdelo se mi je zelo nefer, saj sem bila ena izmed daleč najbolj delavnih deklet na Kmetiji.«

Spor zaradi kratkega pogovora z Nušinim fantom 

Po neuradnih informacijah naj bi bil njun spor z Nušo povezan tudi z dogajanjem iz zasebnega življenja pred začetkom snemanja. Lana pojasnjuje, da je šlo za kratek pogovor, ki po njenem mnenju ni imel osebne vsebine. »Nič hudega sluteč sem enega naključnega fanta vprašala, ali je res, da se bo udeležil šova.« Ob tem poudarja, da takrat sploh še ni imela potrjene udeležbe. »Da je bil to njen fant, mi ni bilo znano, pa tudi, če bi bil, se mi to vprašanje ne zdi sporno, saj je poslovne narave. Fant mi je odgovoril, da se šova ne bo udeležil, zato se je najin pogovor tudi hitro zaključil.«

Lana ne izključuje ponovne udeležbe v resničnostnem šovu. FOTO: Posnetek zaslona
Lana ne izključuje ponovne udeležbe v resničnostnem šovu. FOTO: Posnetek zaslona

Čeprav so ji nekateri sotekmovalci svetovali, naj izbere drugega sotekmovalca, se je Lana zavestno odločila za dvoboj z Nušo. »Sprva so mi vsi svetovali, naj v areno raje vzamem Marka ali Dina, saj bi ju lažje premagala, ampak se mi to ni zdelo pošteno. Nisem želela priti do zmage na pokvarjen način in nisem želela neke druge osebe oropati priložnosti, da tekmuje v šovu.«

Pravi, da se v kajži z Nušo nista pobotali, do pogovora naj bi prišlo šele tik pred areno. Dvoboj je Lana izgubila za dve točki razlike. »Glede na to, da sem se jaz učila zgolj par ur, ona pa cel teden in še čez leto, sem ponosna nase.« Kljub vsemu pa Lana poudarja, da izkušnje ne obžaluje. »Imam nove izkušnje v molži in ostalih kmečkih opravilih, zaradi katerih imam sedaj še večje spoštovanje do vseh kmetov v Sloveniji.« Odzivi gledalcev so jo, kot pravi, zelo ganili. »Odzivi se mi zdijo res iz srca fenomenalni in sem za prav vsako sporočilo iz srca hvaležna.« Po šovu se vrača k delu v telekomunikacijah, hkrati pa nadaljuje tudi s trgovino z oblačili, ki jo vodi skupaj s prijateljico. »V prihodnosti bi se morda ponovno udeležila Kmetije,« pravi in v smehu doda: »Če pridem notri še enkrat, želim prvi teden imuniteto.«

Več iz teme

KmetijaKmetija 2026Lana PečnikNuša Šebjanič
ZADNJE NOVICE
21:45
Lifestyle  |  Astro
ODNOSI

Spoštovanje ne pomeni podrejanja: kako postaviti meje brez krivde

Ko začutimo, od kod prihajamo, vemo, kam gremo. Ohranimo dobro, postavimo mejo slabemu.
9. 2. 2026 | 21:45
21:18
Novice  |  Svet
LETA 1999

Viktor Orban zavrnil ameriškega predsednika: V nasprotnem primeru bi bili »do vratu v vojni« (VIDEO)

Madžarski premier je nagovoril zbrane na srečanju stranke Fidesz.
9. 2. 2026 | 21:18
21:00
Bulvar  |  Suzy
SAMOREFLEKSIJA

Mir pokaže, kdo sva (Suzy)

Velikokrat slišimo, da je malo drame dobro za odnos. Toda resnica je drugačna.
9. 2. 2026 | 21:00
20:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROŽNJE Z OROŽJEM

Med nujno intervencijo fizično napadel reševalce in jim grozil s puško

Ekipa nujne medicinske pomoči je bila na intervencijo napotena zaradi prijave poskusa samomora.
Kaja Grozina9. 2. 2026 | 20:32
20:00
Lifestyle  |  Stil
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 10. do 16. februarja: To znamenje naj le prisluhne uravnoteženemu partnerju

Za marsikatero znamenje bo teden ljubezni lep, nekateri pa naj bodo pozorni na raztreščenost in zmedenost.
9. 2. 2026 | 20:00
19:51
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU KMETIJA 2026

Izpadla tekmovalka Lana o sporu z Nušo: »Zjokala sem se v lesenem dixiju«

Po porazu v areni je odkrito spregovorila o odnosih na posestvu, pritiskih v skupini in neenakih izhodiščih.
Kaja Grozina9. 2. 2026 | 19:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki