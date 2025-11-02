Izpoved Saše Lendero, ki trga srce: razkrila je, kaj počne na maminem grobu (VIDEO)

Pevka Saša Lendero je na družbenem omrežju Instagram objavila ganljiv zapis, ki govori o njeni pokojni mami Zali.

Pevka je v objavi zaupala, da gre na mamin grob največkrat zvečer. Ima razlog za to. »Takrat je pokopališče prazno. Takrat se lahko z njo pogovarjam in takrat ji pojem. Vedno isto. Tisto, ki jo je imela najraje in sem ji jo med solzami pela tudi, ko je bilo najbolj težko,« je iskreno zapisala Saša in s svojimi besedami ganila mnoge. Svojo čustveno izpoved je zaključila z globoko mislijo o smislu življenja: »Ljubezen - samo ljubezen je smisel! Zdravilo in lepilo sveta.«

V svojo objavo je dodala tudi video, v katerem je zapela pesem za njeno žal pokojno mamo. Ve, da jo sliši tudi tokrat.

Umrla leta 2019

Sašina mama je umrla leta 2019. Po njenem slovesu je Saša zapisala: »Moja draga, ljubljena mamči je odšla ... Po dveh letih borbe, polne upanja, razočaranj in drobnih lučk uspehov smo jo vendarle morali spustiti iz ljubečega objema svojih rok. Iz svojih src pa je ne bomo nikoli!«