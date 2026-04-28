Iztok Gartner objavil poročni video: »Bilo je vse in še več« (VIDEO)

Poroka ni več skrivnost, na družbenih omrežjih je Iztok Gartner te dni objavil video s slavja, ki razkriva drugačno, bolj sproščeno in slavnostno plat njunega velikega dne. Spomnimo, Gartner se je s svojo izbranko Moniko poročil že 21. marca letos, vendar sta novico nekaj časa zadržala zase in jo razkrila šele kasneje. Ob posnetku, ki ga je objavil zdaj, je Iztok Gartner zapisal: »Zabava kot se spodobi tudi za najine. Simbolični obred, dekoracijo, koordinacijo in te zadeve sem prepustil najini Viti in njenemu Za zmeri. Organizacijo smo speljali s skupnimi močmi. Bilo je vse in še več. Glede na najine nasmehe, mislim, da ne rabim več dodat.«

Od intimnega obreda do velike zabave

Čeprav sta si usodni »da« sprva izrekla povsem na samem, brez prič, gostov in pompa, sta kasneje vendarle pripravila slavje tudi za prijatelje. Video razkriva sproščeno vzdušje, nasmejane obraze in pravo poročno dogajanje, kakršno sta se odločila deliti tudi z bližnjimi. Po poročanju medijev so se slavja udeležila tudi nekatera znana imena iz slovenske estrade, sicer pa je bil obred preprost in intimen.

Njuna zgodba se je sicer začela šele pred manj kot letom dni, a se je razvila izjemno hitro. Gartner je večkrat poudaril, da je v Moniki našel vse, kar je iskal, in da je bila poroka logičen korak.