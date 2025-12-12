Znani Slovenec šokiral: Zakaj toliko ljudi, stanujočih v bloku na Celovški ulici 11, umira za rakom?

Slovenski bloger, pisatelj in medijska osebnost Iztok Gartner je pretekle dni na družbenih omrežjih sprožil nepričakovano burno razpravo, ko je delil osebno razmišljanje o bloku na Celovški ulici 11 v Celju, v katerem je odraščal. V objavi je zapisal, da je v tem stanovanjskem objektu skozi desetletja zbolelo ali umrlo za rakom nenavadno veliko stanovalcev, kar po njegovem mnenju presega meje naključja. Kot pravi, naj bi bila skoraj vsaka družina, ki je tam živela, na neki točki zaznamovana z diagnozo raka, med njimi tudi njegova.

Gartner je zapisal, da naj bi bil blok zgrajen na terenu, kjer so bili prisotni vodni tokovi, lokacija pa naj pred gradnjo ne bi bila ustrezno preverjena. V spominu mu je ostalo, da je že v času njegovega otroštva stavba kazala znake vlage in plesni, po stanovanjih pa so ponekod rastle celo gobe. Njegov zapis temelji izključno na osebnih opažanjih in zgodbah, ki jih je slišal skozi leta, vendar je ravno ta osebna perspektiva sprožila zanimanje tako Celjanov, kot drugih bralcev.

Obstaja več teorij

Pod objavo so se kmalu začeli vrstiti komentarji ljudi, ki so potrdili, da so tudi sami slišali ali doživeli podobne izkušnje. Nekdanja stanovalka je zapisala, da se spomni, da naj bi bila ob gradnji zemlja, na kateri stoji blok, močvirnata, zaradi česar so bile v bloku že od nekdaj nezdrave bivalne razmere. Drugi komentator se je odzval z dvomom, češ da bi moral biti v tem primeru prizadet ves okoliš, ne le en sam objekt. Po njegovem mnenju bi, če bi bila okolica tako problematična, tudi prebivalci bližnjega bloka na Celovški 9 kazali podobne vzorce obolevanja. Spomnil je tudi, da ljudje pogosto pozabijo, da so rakave bolezni velikokrat dedne in da na njihov razvoj vplivajo številni dejavniki sodobnega načina življenja – stres, neurejena prehrana, pomanjkanje gibanja in hiter tempo vsakdana.

Spet nekdo drug je opozoril, da ima Celje že dolgo zgodovino okoljskih težav. Spomnil je na onesnaženo zemljo v mestnem parku, sanacije vrtca ter druge primere, ki so skozi leta dvigovali prah. Po njegovem mnenju je treba gledati širšo sliko celotnega mesta, ki je bilo v preteklosti močno industrijsko obremenjeno, pa tudi na dogodke iz polpretekle zgodovine, ki so okolje dodatno zaznamovali.

Ne samo Celje, tudi drugi kraji

Med komentarji so se pojavile tudi zgodbe iz drugih slovenskih krajev. Ena od uporanic spleta je navedla primer blokov iz šestdesetih let v Ljubljani, kjer naj bi analize opeke pokazale prisotnost rakotvornih snovi, pri čemer je bil material domnevno dobavljen prav iz Celja.

Zelo osebno izpoved je delila tudi ženska, ki tudi ne živi v Celju, a so se v njeni vasi (ni zapisala, kateri) v zadnjih desetletjih prav tako soočali s številnimi diagnozami raka. Povezala jih je s tovarno za predelavo plastike v bližini, ki je po njenem pripovedovanju vedno oddajala močan, strupen vonj. Dodala je, da je tudi v kraju, kjer živi zdaj, med moškimi izjemno visoka pojavnost raka, a da nihče ne ve, ali je to posledica okolja, genetskih dejavnikov ali preprosto nesrečnega naključja. Kot je zapisala, se človek s takimi vprašanji začne ukvarjati šele tedaj, ko ga bolezen osebno doseže.