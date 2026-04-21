PAR STA MANJ KOT ENO LETO

Iztok Gartner se je poročil: »Monika je moje sanjsko dekle«

Po dveh zarokah sta daleč od oči javnosti dahnila da, zdaj pa napovedujeta veliko poročno slavje.
Prstana sta si izmenjala brez prič in gostov. FOTO: OSEBNI ARHIV

V Moniki je našel to, kar je iskal 51 let. FOTO: OSEBNI ARHIV

Mladoporočenca sta svoj dan ohranila samo zase. FOTO: OSEBNI ARHIV

Mojca Marot
 21. 4. 2026 | 08:41
3:07
A+A-

Ugibanj je konec – Celjan Iztok Gartner, znan po svojem ostrem jeziku, odmevnih podkastih in številnih oddajah, v katerih brez zadržkov odpira teme o seksu in drugih tabu področjih, ni več samski. Novico, da se je poročil, je ekskluzivno razkril za Slovenske novice. »Res je, pri 51 letih sem se poročil. In to prvič. S svojo zaročenko Moniko, ki sem jo zaročil kar dvakrat,« nam je zaupal z značilno iskrivostjo. V smehu je dodal, da takšnega podviga verjetno ni storil še nihče, saj je že prva zaroka dovolj velik korak, on pa se je tega lotil kar dvakrat. Prav ta detajl po njegovih besedah najbolje opisuje njuno razmerje – spontano, strastno in nekoliko drugačno od ustaljenih pravil.

Skupaj sva komaj deset mesecev, a najina ljubezen je tako močna, iskrena in strastna, da je bila poroka edini logični korak.

Poročila sta se že pred mesecem dni, natančneje 21. marca, vendar sta novico do zdaj skrbno čuvala zase. Kot pravita, sta želela, da ta poseben trenutek najprej v miru doživita sama, brez pritiska javnosti in radovednih pogledov. Obred je potekal povsem intimno, na celjski občini, brez prič, brez svatov in brez običajnega pompa – samo onadva, prstana in odločitev, ki jima pomeni največ. Po poroki sta si privoščila še preprost, a sproščen zaključek dneva – kebab in spontani izlet v Portorož, kjer sta lahko v miru nazdravila novemu poglavju svojega življenja.

»Skupaj sva komaj deset mesecev, a najina ljubezen je tako močna, iskrena in strastna, da je bila poroka edini logični korak. To je krona najine zgodbe,« je še povedal Gartner. Svojo izbranko opisuje z izbranimi besedami: »Monika je moja boginja in fatalka. Pooseblja vse, kar sem si vedno želel pri ženski. Na to sem čakal celih 51 let – in jo končno našel. Moje sanjsko dekle.« Njegove besede razkrivajo, da je kljub svoji neposrednosti in provokativnemu javnemu nastopu v zasebnem življenju našel globoko čustveno izpolnitev, ki jo zdaj brez zadržkov tudi pokaže. Kot pravi, bosta kmalu pripravila tudi poporočno zabavo za prijatelje in družino. »Tam pa bo verjetno tudi šov, kakršnega na poroki še ni bilo,« je namignil in s tem vzbudil dodatno radovednost. Glede na to, da je znan po svoji energiji in brezkompromisnem slogu, lahko pričakujemo, da bo tudi praznovanje nekaj posebnega, morda celo nekoliko provokativno in predvsem nepozabno za vse povabljene. Gartnerju, ki sicer na družbenih omrežjih deli skoraj vse iz svojega življenja, je tokrat uspelo svojo poroko popolnoma skriti pred javnostjo. Mladoporočencema tudi v uredništvu Slovenskih novic iskreno čestitamo in jima želimo veliko ljubezni, razumevanja ter srečnih trenutkov na njuni skupni poti. 

