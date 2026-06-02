Voditelj Gartner se je z ganljivimi besedami poslovil od pokojnega Konde: »Če bi vedel, da je to zadnje ...«

Smrt Dušana Konde, dolgoletnega predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje in enega najprepoznavnejših obrazov celjske Špice, je globoko pretresla številne Celjane, športnike, prijatelje in znance. Med tistimi, ki jih je novica posebej zadela, je tudi voditelj podkasta Iztok Gartner.

Na spletu je objavil dolg, oseben in pretresljiv zapis, v katerem je razkril, kako močno je Konda zaznamoval njegovo življenje. Gartner ga je opisal kot svojega velikega prijatelja. Ne kot znanca, ne kot človeka iz istega mesta, temveč kot nekoga, ki mu je stal ob strani takrat, ko je bilo najhuje. »Pisalo se je leto 2019, ko je bila za mano tista grozna operacija in sem bil v totalni p**di,« je zapisal Gartner. Dodal je, da je bil takrat tudi finančno v zelo težkem položaju, ker ni mogel delati, pomoč, ki bi jo pričakoval, pa ni prišla. Takrat se je po njegovih besedah pokazalo, kdo je pravi prijatelj. »In prav Dušan je bil tisti, ki mu ni bilo vseeno. Ki mi je vsak f**ing dan domov prinesel kosilo. In zame nabral tudi nekaj denarja, da sem prebrodil najhujše dni,« je zapisal. Ob tem je dodal, da je prav v takšnih trenutkih razlika med človekom, ki zgolj reče, da mu je mar, in prijateljem, ki zares pazi nate.

»Dušan je vedno pazil name«

Gartner je v zapisu nanizal vrsto spominov, ki kažejo, kako tesno sta bila povezana. Konda je bil po njegovih besedah z njim tudi na poročni zabavi, kamor je pripeljal stole, mize, pribor in juho, pred tem pa tudi na Gartnerjevi petdesetletnici, ki jo je ta pripravil prav na Špici. Slednja je bila za Kondo veliko več kot prostor ob Savinji. Bila je njegovo delo, njegova bitka in njegova velika ljubezen. Gartner je zapisal, da bi Konda zanjo »dal življenje« in da je zanjo, kot se je izrazil, »scal kri«. Prav tam sta v preteklosti pripravljala pogovorne večere z znanimi Celjani, dvakrat tudi soočenje županskih kandidatov. »Moja kariera in njegova Špica sta šli z roko v roki ves čas,« je zapisal voditelj. Dodal je, da mu je Konda pomagal tudi pri njegovem dobrodelnem koncertu za Antonia in da je bil vedno tam, ko ga je potreboval. »Vedno ko sem ga rabil, je bil tam. Vedno ko je on rabil mene, je bilo isto. Res močno, iskreno in veliko prijateljstvo sva stkala skozi vsa ta leta,« piše Gartner.

Dušan Konda je celjski kajakaški klub vodil zadnjih trideset let, svojo pot tam pa je začel leta 1985. V Celju so ga poznali kot gonilno silo Špice, prostora, ki ni postal le kajakaško središče, temveč eden najbolj priljubljenih kotičkov v mestu. Leta 2012 je prejel srebrni celjski grb za vztrajnost in odločnost pri razvoju kajakaškega kluba, pozneje tudi plaketo Državnega sveta.

Zadnji dnevi so ga »močno prizadeli«

V zadnjih tednih se je Konda v javnosti znašel tudi zaradi navedb poslancev Resnice o domnevnih poskusih podkupovanja pri prestopih. Očitali so mu, da naj bi bil povezan z domnevnimi ponudbami, ki pa jih je Konda zanikal. Javno je zatrdil, da so navedbe o obljubah denarja, hiše ali avtomobila izmišljene, lažne in blatenje. Več o tem lahko preberete v spodnjem članku.

Gartner je v svojem zapisu ocenil, da je to dogajanje Kondo močno prizadelo. Zapisal je, da se je njegov prijatelj v zadnjih dneh znašel v »politični mineštri«, medijski pritisk in odzivi dela javnosti pa naj bi ga, kot je zapisal Gartner, zelo boleli. »Dušan je bil zelo čustven in iskren možakar,« je zapisal Gartner. Ob tem je dodal, da mu je pred približno tednom dni pisal, potem ko se je z objavo javno postavil na njegovo stran. Konda mu je, kot pravi, odgovoril s srčkom. »Če bi vedel, da je to zadnje, kar bom dobil od njega, bi ga poklical ali obiskal,« piše Gartner.

Gartner je v zapisu razkril tudi, da bi se s Kondo kmalu spet videla. Skupaj naj bi se udeležila koncerta Jana Plestenjaka v Križankah, kamor naj bi Plestenjak povabil Kondo in njegovo ženo po Gartnerjevi poročni zabavi.

O dnevu, ko je izvedel, da se je Konda poslovil, pa je zapisal: »Žalosten dan, ki mi je, ko sem izvedel novico, razparal dušo in srce, po licu pa so se mi vsule solze, saj sem izgubil enega največjih zaveznikov v življenju. In človeka, ki mi ni hrbta obrnil niti takrat, ko so mi ga praktično vsi,« je zapisal Gartner. Zapis je zaključil z besedami: »Počivaj v miru, dragi moj veliki prijatelj. Celje ne bo nikoli več isto.«