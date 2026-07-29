Jadranka Juras: Ko bodo posvajali sirote, bom verjela, da jim gre res za otroke

Jadranka Juras je pevka, mezzosopranistka, učiteljica petja in ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic. Glasbeno pot je začela v pop skupini Planet Groove, diplomirala iz jazzovskega petja, pozneje pa se posvetila tudi operi. Ob glasbi je ves čas javno opozarjala na vprašanja zaščite živali, človekovih pravic in družbene odgovornosti. Lani je izdala avtorski album Dva črna vrana. Besedila za nekatere skladbe je napisala sama, druga je prispevala Maja Pihler Stermecki. Avtor glasbe je pianist Milan Stanisavljević. Po več koncertih po Sloveniji bo 5. avgusta nastopila še na Glasbenih večerih pod grajsko lipo v Kranju. V pogovoru je spregovorila o tem, kako se človek z leti spreminja, ne da bi se odrekel svojim načelom, o starizmu v glasbi, pravici žensk do odločanja o lastnem telesu ter o tem, zakaj danes na oder stopa z veliko več miru kot nekoč.

O čem ste bili pred 20 leti popolnoma prepričani, da je res in vedno bo, danes pa ni več relevantno? Na Valu 202 ste pred meseci v podkastu Marmelada povedali nekaj zanimivega, in sicer da vam je bilo dolgo težko živeti sami s sabo in da lažje živite, odkar ste se nehali ukvarjati s principi. Kaj je torej tisto, kar je bilo pred 20 leti usodno, danes pa bi ob tem, če že, zazehali?

Najprej moram pojasniti razliko med principi in načeli, kot jo sama dojemam. Biti načelen pomeni, da ne odstopaš od svojih etičnih in moralnih vrednot ter ne kompromitiraš svoje osebne integritete. Biti principialen pa pri meni pomeni, da včasih trmoglaviš in vztrajaš, da mora biti vse po tvoje, in od tega nočeš odstopiti. V tem kontekstu sem prenehala uveljavljati principe oziroma svoje fiksne ideje za vsako ceno, utrujati s tem svoje najbližje ter seveda omejevati sebe. Kar pa zadeva načela – pri teh ni odstopanja niti za milimeter. Kaj konkretno je bilo usodno? To, da ne popustim za nobeno ceno, tudi ko uvidim, da nimam prav, in da mora biti »po moje« – slednje predvsem v odnosu z možem. Tega sem se, na njegovo in svojo srečo, rešila ...

Preberite celotni intervju TUKAJ, na Onaplus.si.