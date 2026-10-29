Jaka Šinkovec in njegova Tjaša sta se razveselila novega družinskega člana (FOTO)

Za pevca skupine Firbci Jako Šinkovca in njegovo ženo Tjašo, ki jo je javnost spoznala v šovu Sanjski moški, je letošnje leto polno pomembnih življenjskih dogodkov. Julija sta si obljubila večno zvestobo, pričakujeta prvega otroka, njuna družinica pa se je zdaj povečala še za enega člana. Družbo jima namreč dela tudi prikupen kužek.

Veselo novico je Jaka delil na Instagramu, kjer je objavil fotografije in ob njih zapisal: »We're three, soon to be four.« (Trije smo, kmalu bomo štirje.) Tako je svojim sledilcem pokazal, da je njuna družinica že zdaj tričlanska, kmalu pa se jim bo pridružil še sin.

Spomnimo, Tjaša in Jaka sta se zaljubila v začetku letošnjega leta, njuna zveza pa se je hitro razvijala. Julija sta stopila pred oltar, kjer je Jaka svojo izbranko presenetil tudi s pesmijo. Zdaj že nestrpno odštevata dneve do rojstva prvorojenca, ki naj bi na svet prijokal novembra. Pred zakoncema Šinkovec je posebej pestro in veselo obdobje.