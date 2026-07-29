Jakova in Džejlo ujeli na skupnem dopustu: izdala ju je oboževalka (FOTO)

Že več tednov regionalni mediji ugibajo, ali med bosansko pevko Džejlo Ramović in hrvaškim pevcem Jakovom Jozinovićem obstaja več kot le prijateljstvo. Potem ko je pozornost pritegnil izbrisani videoposnetek s čolna, na katerem se je Jakov poljubljal z neznanim dekletom, številni oboževalci pa so bili prepričani, da gre prav za Džejlo, je zdaj govorice dodatno podžgal nov posnetek z njunega poletnega oddiha.

Na družbenem omrežju TikTok je zakrožil videoposnetek mlade oboževalke, ki je glasbenika srečala na letovanju. Na njem sta Džejla in Jakov skupaj, sproščena in nasmejana, deklica pa je ob objavi zapisala: »En dan, dve legendi,« v opisu videa pa dodala še: »Isti dan, isti čas.« Čeprav posnetek ne razkriva ničesar, kar bi neposredno potrjevalo njuno zvezo, je dejstvo, da sta dopust preživljala na isti destinaciji, znova razvnelo ugibanja o njunem odnosu.

Posnetek z letovanja je znova podžgal govorice o njuni domnevni romanci. FOTO: TIKTOK

Da se glasbenika zelo dobro razumeta, sta nakazala že večkrat. Jakov je v enem od intervjujev priznal, da Džejlo izjemno spoštuje kot umetnico in da bi si z njo zelo želel posneti duet. Tudi pevka o njem nikoli ni skrivala lepih besed. Po skupnem nastopu v beograjskem Sava centru je dejala, da je med njima vladala posebna energija, ob tem pa priznala, da si je njun viralni posnetek ogledala kar desetkrat, čeprav svojih nastopov običajno ne spremlja za nazaj.

Bojan ju ne spremlja več

Dodatno pozornost je pred časom vzbudil slovenski vplivnež Aleksandar Repić. Javnost je razburil s trditvami, da naj bi bila Džejla približno leto in pol v zvezi s pevcem skupine Joker Out Bojanom Cvjetićaninom, medtem ko naj bi se Jakov z njim v tem času družil in sodeloval pri ustvarjanju glasbe. Repić je zapisal, da ga je v celotni zgodbi najbolj zmotila domnevna nelojalnost do prijatelja, saj naj bi Bojan Jakovu hkrati pomagal pri glasbi in se zbližal z njegovo partnerico.

Jakov Jozinović in Bojan Cvjetićanin naj bi bila pred izbruhom govoric tesna prijatelja in glasbena sodelavca. FOTO: INSTAGRAM

Medtem so uporabniki družbenih omrežij opazili še eno spremembo. Bojan Cvjetićanin na Instagramu ne spremlja več ne Džejle ne Jakova, kar je v regijskih medijih in na spletu sprožilo nova ugibanja o ozadju celotne zgodbe. Ali je njegova poteza kakorkoli povezana z govoricami o domnevni romanci, ni znano. Zadnji posnetek z letovanja je le še utrdil vtis, da Džejla in Jakov tudi po koncu koncertne sezone veliko časa preživljata skupaj. Nihče od vpletenih govoric zaenkrat še ni komentiral.