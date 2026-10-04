Jala Brat in Buba Corelli v Stožicah pripravila glasbeni maraton: več kot 40 skladb in 9000 obiskovalcev

Ljubljanske Stožice so sinoči za nekaj ur postale središče balkanske glasbene scene. Jala Brat in Buba Corelli, eden najbolj priljubljenih raperskih dvojcev v regiji, sta v okviru turneje GOAT TOUR pred približno 9000 obiskovalci pripravila skoraj triurni koncertni maraton, poln uspešnic, svetlobnih učinkov in množičnega prepevanja. Da je zanimanje za njun prihod v Ljubljano veliko, je bilo jasno že precej pred koncertom. Kot smo poročali, so bile vstopnice za parter že pred dogodkom praktično razprodane, Slovenske novice pa smo med svoje bralce razdelile tudi šest vstopnic za koncert. Jala Brat in Buba Corelli sta namreč že dolgo med najbolj poslušanimi izvajalci v regiji, njune skladbe pa se redno uvrščajo tudi visoko na slovenskih glasbenih lestvicah. Pred prihodom v Ljubljano sta polnila velike dvorane po Balkanu, GOAT TOUR pa velja za njuno največjo koncertno produkcijo doslej.

Preden sta na oder stopila glavna zvezdnika večera, je občinstvo ogrel bend Atlas Erotika. Nato pa se je začel več kot dve uri dolg niz uspešnic. Jala in Buba sta v skoraj treh urah nanizala več kot 40 skladb, med njimi tako nove pesmi z aktualnega albuma kot uspešnice, ki so zaznamovale njuno dolgoletno kariero. Velik del večera je zaznamovala tudi produkcija. Oder so napolnili veliki zasloni, močne luči in številni vizualni učinki, ki so spremljali skoraj vsako skladbo. Za organizacijo in izvedbo koncerta sta poskrbela SKYMUSIC in Music Week. A največji del spektakla je ustvarilo občinstvo. Približno 9000 obiskovalcev je od prvega refrena dalje pelo skupaj z izvajalcema.

Zaradi navala odpovedal prodajni sistem

Jala Brat FOTO: Arhiv

Na repertoarju so se izmenjevale nove skladbe in stare uspešnice, občinstvo pa je pokazalo, da njuno glasbo dobro pozna. Skoraj ni bilo refrena, pri katerem se ne bi oglasila celotna dvorana. Vsak verz je dobil odgovor s tribun in parterja, tempo pa skoraj tri ure ni popustil. Prav takšni koncerti tudi kažejo, zakaj sta Jala Brat in Buba Corelli v zadnjih letih postala eno največjih imen regionalne scene. V Skopju sta denimo razprodala dva koncerta zapored, v Zagrebu je bil naval na vstopnice tako velik, da je prodajni sistem za nekaj časa odpovedal, na beograjskem Ušću pa ju je pričakalo več deset tisoč ljudi.

Za zaključek večera sta prihranila skladbo Klinka, s katero že tradicionalno končujeta svoje koncerte. Takrat so se po dvorani prižgale lučke telefonov, Stožice pa so se za nekaj minut spremenile v morje svetlobe. Po skoraj treh urah glasbe, več kot 40 skladbah in dvorani, ki je pela od začetka do konca, je bilo jasno, da je ljubljanska postaja turneje GOAT TOUR upravičila pričakovanja. Jala Brat in Buba Corelli turnejo nadaljujeta tudi v drugih evropskih mestih, med drugim v Zürichu, Stuttgartu, Düsseldorfu in na Dunaju.