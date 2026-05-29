Jan brez filtra o Urški in Žanu: »Moj brat bi danes plačeval preživnino za otroka, ki ni njegov« (VIDEO)

Po koncu letošnje sezone Kmetije je Jan brez zadržkov za Slovenske novice spregovoril o družinski drami, ki se je po šovu odvijala med njegovim bratom Žanom in Urško. Priznal je, da so vsi sprva verjeli v njuno zvezo, danes pa je pogled na celotno zgodbo precej drugačen. »Vsi smo bili veseli za mojega brata in Urško. On je popolnoma izgubil fokus, videl je samo njo,« je povedal Jan.

A po prihodu iz šova naj bi se odnos hitro začel krhati. Jan trdi, da se je njegov brat zaradi zveze oddaljil od prijateljev in celo od družine. »Oddaljil se je od vseh nas, tudi od mame,« je razkril. Posebej čustvena tema je bila nosečnost in poznejši splav, o katerem je Jan spregovoril precej odkrito. Kot pravi, ga je način, kako se je vse skupaj zaključilo, močno razočaral. »Povedala mi je nekaj stvari in bilo je zelo grdo, kako je vse končala,« je dejal.

V intervjuju je Jan omenil tudi, da naj bi bil njegov brat pripravljen sprejeti otroka, četudi po njegovih besedah otrok ni bil njegov. »Moj brat bi danes plačeval preživnino za otroka, ki ni njegov. Sprejel bi ga ne glede na vse,« je povedal. Kljub vsemu poudarja, da se danes v odnos med Žanom in Urško ne želi več vmešavati, Urški pa želi vse dobro v prihodnosti.

Veliko prahu pa je v javnosti dvignil tudi odnos Janove in Žanove mame do Urške. Jan priznava, da je bila mama zaradi nekaterih stvari, ki jih je videla na družbenih omrežjih, precej šokirana. »Prijatelji so mami pokazali določene stvari, ki jih je Urška objavljala. Ko mati to vidi, je normalno, da jo zaskrbi za sina,« je pojasnil. Ob tem je poudaril, da je mama želela predvsem zaščititi Žana in mu pomagati po najboljših močeh. Jan je v intervjuju spregovoril tudi o tem, kako je njegova mama sprejela Emo. »Mama ima svoje mnenje, ampak ne more vplivati name in na Emo,« je zaključil.