Jan iz Kmetije aretiran na Tajskem: »Zgleda se končujejo dnevi na svobodi za par let ...« (FOTO)

Jan Zore, ki se je maja uvrstil v superfinale Kmetije, se je s potovanja po Tajski oglasil s šokantnim sporočilom, da utegne za več let ostati brez svobode. V zgodbi na Instagramu je sledilce prosil, naj držijo pesti, in jim sporočil, da se bo znova oglasil, takoj ko bo lahko, ter jih tako pustil v popolni negotovosti.

»Najhujših šest ur v mojem življenju«

V naslednji objavi je Zore povedal, da sta bila s prijateljem pridržana šest ur. Objavil je fotografijo, na kateri sta s policistom pred policijsko točko Bangla Police Box v Patongu na Phuketu. Po njegovih besedah so ju izpustili po plačilu 180.000 tajskih bahtov, kar je približno 4800 evrov.

FOTO: zajem zaslona, Instagram

Za pomoč pri izpustitvi se je zahvalil tretji osebi, njenega imena pa ni razkril. Zapisal je še, da sta bila s prijateljem pri testiranju »oba negativna na vse substance«. Zakaj so ju pridržali in komu je bil denar plačan, v objavi ni pojasnil.

Dopust se nadaljuje

»Kasneje se oglasiva oba in povedala bova več o tem, kaj se je zgodilo,« je napovedal Zore. Sodeč po poznejših objavah namerava dopust nadaljevati. Ob posnetku iz avtomobila je zapisal »Diši po svobodi«.

Zore se je s Tajske oglasil že v začetku novembra, ko je pokazal, kako so mu na urgenci oskrbeli dlan, potem ko se je poškodoval ob stiku z morskim ježkom.