Jan iz Kmetije aretiran na Tajskem: »Zgleda se končujejo dnevi na svobodi za par let ...« (FOTO)

Galerija
Jan Zore, ki se je maja uvrstil v superfinale Kmetije, se je s potovanja po Tajski oglasil s šokantnim sporočilom, da utegne za več let ostati brez svobode. V zgodbi na Instagramu je sledilce prosil, naj držijo pesti, in jim sporočil, da se bo znova oglasil, takoj ko bo lahko, ter jih tako pustil v popolni negotovosti.
V naslednji objavi je Zore povedal, da sta bila s prijateljem pridržana šest ur. Objavil je fotografijo, na kateri sta s policistom pred policijsko točko Bangla Police Box v Patongu na Phuketu. Po njegovih besedah so ju izpustili po plačilu 180.000 tajskih bahtov, kar je približno 4800 evrov.
Za pomoč pri izpustitvi se je zahvalil tretji osebi, njenega imena pa ni razkril. Zapisal je še, da sta bila s prijateljem pri testiranju »oba negativna na vse substance«. Zakaj so ju pridržali in komu je bil denar plačan, v objavi ni pojasnil.
»Kasneje se oglasiva oba in povedala bova več o tem, kaj se je zgodilo,« je napovedal Zore. Sodeč po poznejših objavah namerava dopust nadaljevati. Ob posnetku iz avtomobila je zapisal »Diši po svobodi«.
Zore se je s Tajske oglasil že v začetku novembra, ko je pokazal, kako so mu na urgenci oskrbeli dlan, potem ko se je poškodoval ob stiku z morskim ježkom.