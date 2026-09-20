Jan (Kmetija) ni več z Emo, sedaj ima 11 let mlajšo Pio (VIDEO)

Jan Zore je v letošnji sezoni Kmetije veljal za enega bolj izpostavljenih tekmovalcev tudi zaradi razmerja z Emo Dragišić. Njuna zgodba se je nadaljevala še po koncu snemanja, a se je v začetku letošnjega septembra končala. Jan je takrat povedal, da je odnos postal toksičen in posesiven, hkrati pa ni povsem zaprl vrat morebitni spravi. Dejal je, da mu Ema še vedno piše, da ga ima rada in da si želi nove priložnosti, sam pa je priznal, da čustva do nje še niso povsem izginila. A medtem se je njegovo zasebno življenje medtem že obrnilo v drugo smer.

Novo ljubezen našel v drugi televizijski oddaji

Jan je pri Peru Martiću razkril, da ima novo dekle. Stara je 20 let, med njima pa je 11 let razlike. Spoznala sta se na snemanju oddaje 7 minut do zmenka na Planet TV, v kateri se dva neznanca prvič srečata in imata le sedem minut časa, da ugotovita, ali bi se želela spoznati še bolje. Njegov prihod v oddajo je že ob napovedniku dvignil nekaj obrvi, saj se je snemanja udeležil le približno deset dni po razhodu z Emo. Takrat še ni bilo jasno, ali se je iz kratkega televizijskega zmenka razvilo kaj več, saj je še pred kratkim govoril, da ima Emo rad.

Zdaj o nekdanji zvezi očitno ne razmišlja več na enak način. Peru Martiću je namreč brez ovinkarjenja povedal, da ima novo punco, Znano je le, da sta se spoznala prav na Planet TV in da je med njima 11 let starostne razlike, vemo pa tudi, da ji je ime Pia.