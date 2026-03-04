Jan (Kmetija) ponoči v Eminem objemu, čez dan pa se poljublja z La Toyo

Na posestvu letošnje Kmetije ne vre le zaradi taktik in razdelitve na dve družini, temveč tudi zaradi vse bolj zapletenih osebnih odnosov. V središču dogajanja se je znašel ljubezenski trikotnik med Janom, Emo in La Toyo, ki iz dneva v dan dobiva nove razsežnosti.

Potem ko so se tekmovalci po dvoboju preselili v hlev, so nekateri sotekmovalci opazili, da se med Janom in La Toyo plete vse bolj očitna kemija. La Toya je priznala, da ji Janova bližina prija. Povedala je, da ima zelo nežen dotik in da so jo ob njem preplavili mravljinci, kar kaže na to, da med njima ne manjka privlačnosti. Njuna bližina je kmalu prerasla tudi v več poljubov, kar je dodatno podžgalo govorice. Sotekmovalci dogajanja namreč niso mogli spregledati. Nekateri menijo, da je med La Toyo in Janom čutiti močno naklonjenost, drugi pa opozarjajo, da bi ti dogodki lahko močno prizadeli Emo, ki naj bi bila z Janom prav tako čustveno povezana.

La Toya in Jan. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

To noč bo moral spati sam

Jan je ob tem priznal, da ga je poljub La Toye presenetil in da mu ne pomeni veliko, čeprav se zaveda, da bi lahko situacija hitro postala zapletena. Med tekmovalci namreč že dlje časa krožijo namigovanja, da Jan rad preizkuša meje odnosov na posestvu. Ema se je na celotno situacijo odzvala precej zadržano. Poudarila je, da si želi ostati osredotočena na svoje cilje in da je nenehno razpravljanje o Janovem vedenju zanjo naporno. Po njenih besedah je bil prav Jan tisti, ki je prvi začel kazati zanimanje zanjo. »Rekel mi je celo, da bi rad spoznal moje starše.«

Ema in La Toya sta se pogovorili. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

Jan je že večkrat omenil, da ga doma nekdo čaka, kljub temu pa se je že na začetku zapletel z Emo. Po prihodu La Toye na posestvo, pa si kar nekaj romantičnih trenutkov deli tudi z njo. La Toya in Ema sta se o dogajanju pogovorili samem in Jana kaznovali tako, da je moral spati sam.