Jan Oblak in njegova Olga sta postala starša! Sinu sta izbrala prav posebno ime

Nogometni zvezdnik Jan Oblak in njegova srčna izbranka, srbska teniška igralka Olga Danilović, sta postala starša. Par, ki svoje zasebno življenje večinoma skrbno varuje pred očmi javnosti, se je razveselil sina. O nosečnosti 25-letne teniške igralke so srbski mediji poročali že junija, ko so se pojavile informacije, da naj bi prvič postala mama proti koncu poletja oziroma septembra. Športnika takrat novice nista javno komentirala.

Jan Oblak, Olga Danilović FOTO: Instagram

Ime, ki je navdušilo Srbe

Po poročanju srbskih medijev sta dečka poimenovala Maksim. Ime je priljubljeno v Srbiji, pogosto pa ga uporabljajo tudi v Rusiji. Srbski mediji so posebej poudarili, da sta športnika za sina izbrala ime, značilno za njihovo okolje. Oblak in Danilovićeva sta par od pomladi 2023. Skupaj živita v Madridu, kjer slovenski reprezentančni vratar brani barve Atletica. Njuno razmerje je že od začetka vzbujalo precej zanimanja, še posebej letos, ko so se pojavila ugibanja o zaroki in nosečnosti.

Danilovićeva se je v zadnjih mesecih umaknila s teniških turnirjev, na družbenih omrežjih pa je objavljala fotografije, na katerih nosečnost ni bila opazna.