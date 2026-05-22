Jan Plestenjak odkrito o poslanstvu glasbenikov in kondomih (VIDEO)

Jan Plestenjak je eden naših najuspešnejših glasbenikov, ki ga že desetletja obožujejo trume Slovenk, ne le zaradi njegovega privlačnega videza, velik vtis na publiko naredijo predvsem njegove pesmi. Vanje izlije srce in dušo, je razkril za oddajo Svet na Kanalu A, kjer je dejal, da je nekoč ob stiku s publiko čutil predvsem adrenalin, danes pa občuti globlje. Več si upa tudi dati, kot oseba, kot glasbenik, zato je njegova glasba bolj iskrena, bolj čustvena. »Jaz temu rečem, da bi nobenih kondomov na duši, na srcu. Enostavno tukaj sem, imate me. Vzemite, če želite,« je dejal Plestenjak, ki meni, da poslanstvo glasbenikov ni, »da bi ljudi učili, kako naj živijo«, ker tudi oni sami niso »supermani«.

»Mi smo tukaj, da ljudem vzbudimo neke spomine, da skanaliziramo neka čustva, in da jim naredimo tiste tri minute, če poslušajo eno pesem, ali pa dve uri, če so na koncertu, da jim naredimo ta čas lep in čustven,« pa je s svetom delil svoj pogled na poslanstvo glasbenika Jan Plestenjak, ki se sicer te dni pripravlja na koncertni spektakel v Križankah, kjer bo 6. junija nastopil ob spremljavi simfonikov.