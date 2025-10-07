Jan Plestenjak poklical znano pevko in jo spravil v jok, razlog vas bo presenetil (VIDEO)

Priljubljena pevka Eva Boto je v letošnjem letu začela sama pisati besedila pesmi in kot je razkrila sledilcem na družbenih omrežjih, je to postala tudi njena terapija. In ravno pesem, ki bo luč sveta ugledala že danes ob 17. uri, je njena najbolj intimna oziroma najbolj osebna do zdaj. »Z njo razgalim svojo dušo – imam prav tremo,« je priznala.

A kot pravi, to še ni bilo vse. »In potem me kliče Jan Plestenjak, ker mu je Tomi dal za poslušati pesem in me tako pohvali, da sem kar malo obnemela,« je dejala Eva, ki ob tem priznava, da je potrebovala to potrditev. Na koncu ji je celo dejal: »Ponosna si lahko nase. Zelo si lahko ponosna.«

Njen čustveni odziv si oglejte v spodnjem posnetku (počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži):