Jan Plestenjak povedal, kaj je jedel kot otrok, usuli so se komentarji: »Res si bil ubošček« (VIDEO)

Pevec Jani Plestenjak bo kmalu dopolnil 53 let. Osnovno šolo je obiskoval v rodni Škofji Loki, danes pa je z oboževalci delil spomin, ki je marsikomu zadišal ... ali pa tudi ne. Spregovoril je o šolskih malicah v svojem otroštvu. »No, jaz ne vem, kaj imate danes za malice v šolah, ampak mi res nismo imeli dobrih malic,« je povedal. Nato je brez olepševanja opisal jedilnik: »Imeli smo tekoči puding s kruhom en dan, potem je bil tekoči pšenični zdrob pa kos kruha. Ne vem, kako gre to skupaj.«

Pravi, da so bili veseli že majhnih »razkošij«. »Ko je bila sreča, so sardine zamešali z maslom in to se nam je že dobro zdelo.« Poseben dogodek pa je bil sprejem med pionirčke. »Ko pa smo bili pionirčki in je bila proslava, smo pa imeli hrenovke in to je bilo pa kot konec sveta, najbolj na svetu.«

Spomini, ki so razdelili generacije

Njegova pripoved je odprla plaz spominov. Ena od bralk se spominja drugačnih časov: »Mi pa smo imeli v velikih konzervah margarino. Takrat je bilo rečeno, da je iz Amerike. Najbolj so v prvi vrsti stali otroci premožnejših staršev. Otroci dninarjev pa smo čakali, če je kaj ostalo. Tega ne bom nikoli pozabila.«

Drugi so pritrdili, da so bile hrenovke pravi praznik: »Res je, proslave, prazniki – vedno hrenovke.«

Spet tretji imajo lepše spomine: »To pa mi nismo imeli tako ... pri nas so bile malice vedno dobre, naše kuharice so zmeraj dobro kuhale.«

Nekdo se z nasmehom spominja: »Najbolje mi je bilo pašteta na črnem kruhu, gor pa čebula. To povem vnučki in še zdaj pravi: babi, jaz bi to, kar si mela ti najrajši v šoli. Hrenovke pa ja, za pionirčke smo jih mel.«

»Ob petkih je bil praznik«

Med komentarji je tudi daljši zapis generacije, ki danes šteje skoraj šestdeset let: »Naša generacija, 59 letnik, smo imeli črn ali polbel kruh, namazan z margarino in mešano marmelado ali jetrno pašteto, čaj. Ob petkih je bil praznik – bel kruh, vroče mleko, ki je dišalo po celi šoli. Ampak zrasli smo v super ljudi, večina ... navajeni reda, discipline, delovnih navad, predvsem pa spoštovanja.«

Drugi dodajajo: »Ja, puding in kruh smo mi tudi imeli, čisto super.«, »Res je. Hrenovka, čaj, ena žemlja – to je bil sprejem za v pionirčke.«

»Moja generacija: kos kruha z marmelado ali margarino in bela kava ali čaj. Če je bila pašteta ali pa salama na kruhu, je bil pa že praznik.«

»Jan, res si bil ubošček«

Nekateri pa tekočega pudinga sploh niso poznali: »Za tekoče pudinge in grese pa prvič slišim, morda na Gorenjskem pa res.«

Spet drugi so pohvalili svoje kuharice: »Moram reči, da so bili pri nas zelo dobri kuharji, tako da puding ni bil tekoč.« In še: »Naše malice so bile pa res dobre, imeli smo dobro kuharico, moja teta, kuhala je domače, dobre stvari ... Ti, Jan, si pa bil res ubošček glede teh čudnih malic.«