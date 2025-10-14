  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKRIVNOST JE V VSEBINI

Jan Plestenjak zadnje trenutke pred skrivno poroko preživel s to znano Slovenko (FOTO)

Razkrila je, da se mu je strašansko mudilo na poroko ...
Jan Plestenjak FOTO: Marko Feist
Jan Plestenjak FOTO: Marko Feist
N. B.
 14. 10. 2025 | 11:22
 14. 10. 2025 | 12:29
1:03
A+A-

V soboto smo na našem portalu ekskluzivno razkrili, da je priljubljeni glasbenik Jan Plestenjak skočil v zakonski stan. Usodni da je dahnil svoji izbranki Tadeji, in sicer daleč od oči javnosti.

Je pa nekdanja novinarka Suzana Perman razkrila, da si je Jan tik pred poroko vzel nekaj minut zanjo – za mini podkast. Kot je poudarila Permanova, je pevec »utelešena umetnost znamčenja: preprost, brez marketinških trikov, brez logotipov, brez slogana. Samo s srcem in pesmijo. Ker skrivnost je vselej v vsebini, ne formi, pravi. In kompas je v občutkih, ne v razumu.«

»Janu Plestenjaku se je skrivaj strašansko mudilo na svojo poroko ... pa si je vseeno utrgal nekaj zadnjih minut zame,« je na Facebooku zapisala nekdanja novinarka in pripela dve njuni skupni fotografiji:

 

Več iz teme

Jan PlestenjakporokaSuzana Perman
ZADNJE NOVICE
13:11
Bulvar  |  Glasba in film
NAVDUŠENO OBČINSTVO

New Swing Quartet navdušil ormoško občinstvo

Za njimi je več tisoč koncertov po vsem svetu.
14. 10. 2025 | 13:11
13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Oktober nas opominja: poskrbimo tudi za duševno zdravje

Kako zdrava je tvoja glava? Oktober v znamenju duševnega zdravja.
Miroslav Cvjetičanin14. 10. 2025 | 13:00
12:45
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Tadej Pogačar rad občuti podporo navijačev

Agent najboljšega kolesarja na svetu Alex Carera o rasti Pogijeve blagovne znamke.
Miha Hočevar14. 10. 2025 | 12:45
12:45
Novice  |  Slovenija
LJUDSKI USTVARJALEC 2025

Med nagrajenci tudi rešitelj 21 otrok (FOTO)

Anin dvor je razsvetlilo ozvezdje sedmih novih ljudskih ustvarjalcev.
Mojca Marot14. 10. 2025 | 12:45
12:25
Bulvar  |  Tuji trači
NI BILA DOLGO SAMSKA

Bivšega premierja opazili v objemu pop zvezdnice

Nedolgo tega se je Katy Perry razšla z igralcem Orlandom Bloomom.
14. 10. 2025 | 12:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki