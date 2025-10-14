Jan Plestenjak zadnje trenutke pred skrivno poroko preživel s to znano Slovenko (FOTO)

V soboto smo na našem portalu ekskluzivno razkrili, da je priljubljeni glasbenik Jan Plestenjak skočil v zakonski stan. Usodni da je dahnil svoji izbranki Tadeji, in sicer daleč od oči javnosti.

Je pa nekdanja novinarka Suzana Perman razkrila, da si je Jan tik pred poroko vzel nekaj minut zanjo – za mini podkast. Kot je poudarila Permanova, je pevec »utelešena umetnost znamčenja: preprost, brez marketinških trikov, brez logotipov, brez slogana. Samo s srcem in pesmijo. Ker skrivnost je vselej v vsebini, ne formi, pravi. In kompas je v občutkih, ne v razumu.«

»Janu Plestenjaku se je skrivaj strašansko mudilo na svojo poroko ... pa si je vseeno utrgal nekaj zadnjih minut zame,« je na Facebooku zapisala nekdanja novinarka in pripela dve njuni skupni fotografiji: