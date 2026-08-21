Jan Plestenjak zbolel, stanje se je poslabšalo: »Čakajo me dodatni pregledi«

Jan Plestenjak je moral zaradi bolezni odpovedati nocojšnji nastop na Ravnah na Koroškem. Priljubljeni glasbenik je razkril, da ima vročino in težave z glasom, danes pa se je njegovo stanje še poslabšalo. Čakajo ga dodatni pregledi. Plestenjak bi moral nocoj ob 21. uri v sklopu Ravenskih dni 2026 nastopiti v šotoru pri letnem bazenu na Ravnah na Koroškem, kjer sta bila napovedana tudi Vlado Kreslin z Malimi bogovi.

A Jan na oder ne bo stopil. Novico je sporočil svojim sledilcem na Instagramu. »Ljube moje Ravne, ljuba Koroška. Pred dnevi sem zbolel in vseeno upal, da bom nekako bolje do nocojšnjega koncerta. To noč sem šel spat z vročino v upanju, da se mi vsaj povrne glas ... Žal pa je danes še slabše in me čakajo dodatni pregledi,« je zapisal.

FOTO: Zaslonsski Posnetek

Nastopa se je, kot je razvidno iz njegovega zapisa, zelo veselil, saj je bila predprodaja odlična. »Tako zelo sem se veselil današnjega večera z vami ... Predprodaja je bila izjemna in danes bo šotor pokal po šivih. Hudo mi je, da ne bom z vami in hudo mi je zaradi organizatorja. Srčno upam, da bomo kmalu skupaj. Vaš Jan,« je še sporočil.

Pred dnevi še na odru na Krasu

Plestenjak je nazadnje nastopil preteklo soboto, 15. avgusta, na 54. Prazniku terana in pršuta v Dutovljah. Na glasbenem večeru so nastopili tudi Etherea in Elvis Jackson, organizatorji pa so po koncu praznika sporočili, da je desetdnevno dogajanje obiskalo približno 15.000 ljudi.

Junija smo ga spremljali v razprodanih Križankah

Še posebej veličasten večer je Plestenjak letos pripravil 6. junija v razprodanih ljubljanskih Križankah, kjer je nastopil s simfoniki, njegove največje uspešnice pa so zazvenele v simfonični preobleki. Slovenske novice smo bile takrat na kraju dogajanja: pripravili smo rdečo preprogo in poseben fotografski kotiček, v zaodrju pa smo ujeli tudi Jana tik pred prihodom na oder. Z njim je bila njegova žena Tadeja Plestenjak, koncert pa so obiskali tudi številni znani Slovenci.