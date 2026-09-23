Jan Plestenjak znova odpovedal koncert: oboževalce skrbi, kaj se dogaja

Jan Plestenjak je tokrat sporočil, da odpade oktobrski koncert v Mariboru, razlog pa je bil kratek in jasen - bolezen. Kdo iz njegove ekipe je zbolel oziroma ali gre za težave samega pevca, za zdaj ni znano. Že minuli mesec je glasbenik presenetil svoje sledilce, ko je moral zaradi bolezni odpovedati nastop na Ravnah na Koroškem. Takrat je razkril, da se njegovo zdravstveno stanje kljub pričakovanju ni izboljšalo in da ga čakajo dodatni pregledi. Prav zaradi tega so se številni oboževalci vprašali, kaj se dogaja z enim najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov. Njegova ekipa je takrat pojasnila, da si prizadevajo, da bi se čim prej vrnil na odre. Tokrat novih podrobnosti niso razkrili. Oboževalci tako še čakajo na več informacij, Plestenjaku pa želijo predvsem hitro okrevanje.

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Jeseni naj bi izšla nova pesem za Tadejo

Kljub zdravstvenim težavam je Plestenjak pred kratkim napovedal tudi nove glasbene načrte. Za letošnjo jesen je napovedal izid nove pesmi, za katero naj bi bil navdih njegova žena Tadeja. Nova skladba naj bi bila tako še ena osebna zgodba iz njegovega glasbenega sveta, kjer že več kot tri desetletja ustvarja uspešnice in polni koncertne dvorane. Oboževalci so se nove glasbe že veselili, zdaj pa predvsem upajo, da bo pevec čim prej znova stopil na oder. Plestenjak je v zadnjih letih ostal eden najbolj priljubljenih slovenskih izvajalcev, njegove koncerte pa redno spremljajo številni zvesti poslušalci. Odpovedi nastopov so zato še posebej odmevne. Za zdaj ostaja odprto, kdaj se bo lahko vrnil k svojim koncertnim obveznostim. Vsi, ki ga spremljajo, pa mu ob ponovni bolezni pošiljajo predvsem želje po čim hitrejšem okrevanju.