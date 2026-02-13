Jan Plestenjak žrtev učitelja, danes bi ga verjetno prijavili (VIDEO)

Jan Plestenjak je bil tokratni gost popoldanske oddaje, ki jo vodi Robert Roškar. S svojim šarmantnim nastopom je navdušil voditelja in ga nasmejal s tremi zanimivimi dejstvi o sebi. Med drugim je razkril, da mu je najbolj ogabna stvar na svetu, če kdo s prsti jemlje kumarice iz kozarca in namaka svoje telo v tekočino. Potem pa je delil še anekdoto iz osnovne šole, ko je pri telovadbi kršil pravila in žvečil med poukom. Takrat mu je učitelj naložil nič kaj prijetno kazen, saj mu je ukazal, naj izpljune žvečilni gumi, potem pa mu ga je razmazal po laseh. »Danes so takoj starši v šoli in je takoj sranje,« je povedal. Njegova mama in oče sta takrat učitelju dala prav, Jana pa so postrigli na kratko.

Jan je povedal še, kakšno tradicijo ima pred koncerti in kaj naredi, ko na cesti sreča reševalno vozilo. Sicer pa je povabil na svoj tradicionalni Valentinov koncert v Kranjski Gori in opomnil goste, da »snamete pancerje, preden pridete na koncert, da boste lahko plesali«.