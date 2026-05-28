PO NAPETEM DVOBOJU

Jan po finalnem porazu na Kmetiji: »Aleksandra ne bi imela nobene možnosti, če ...« (VIDEO)

Čeprav je veljal za enega glavnih favoritov letošnje sezone, priznava, da je v odločilnih trenutkih naredil preveč napak.
Jan Zore FOTO: Luka Kotnik
K. G.
 28. 5. 2026 | 20:50
Po koncu letošnje sezone Kmetije je Jan odkrito spregovoril o velikem finalu in zmagi Aleksandre, ki je na koncu slavila po napetem obračunu. »Ko sem videl, kakšen je bil vrstni red dvobojev v finalu, sem vedel, da bom na pratiki izgubil,« je povedal za Slovenske novice.

Po njegovih besedah je bil v finalni igri preveč neučakan, kar ga je na koncu stalo zmage. Sam meni, da bi lahko z nekoliko bolj mirno taktiko Aleksandro premagal brez večjih težav. »To je bila moja napaka. Bil sem preveč napadalen in agresiven. Če bi bil bolj normalen, kot je bil Gregor v podobni igri, Aleksandra ne bi imela nobene možnosti,« je dejal.

Posebej ga je zabolelo dejstvo, da je o zmagovalcu odločala praktično ena sama sekunda. Priznal je tudi, da je v ključnem trenutku popustila zbranost. »Ko sem prišel na odločilno igro, sem bil nervozen. Ena sekunda je pomenila konec vsega,« je povedal. Kljub porazu pa danes do Aleksandre ne goji nobene zamere. Nasprotno - poudarja, da je bila njena zmaga zaslužena. »Zasluženo je zmagala in ji želim vse najlepše. Upam, da si uredi življenje,« je dodal.

Aleksandra in Jan FOTO: Luka Kotnik
Jan je med intervjujem razkril še, da mu je bila letošnja sezona kljub zahtevnim razmeram pravzaprav precej lažja, kot je pričakoval. Prepričan je, da številni tekmovalci niso vedeli, v kaj se spuščajo. »Meni je bila to lagana igra. Dosti tekmovalcev sploh ni vedelo, kam so se prijavili, potem so pa jokali,« je komentiral. Čeprav glavne nagrade ni osvojil, pravi, da iz šova odhaja zadovoljen - predvsem zaradi izkušnje, ki jo je dobil. »Če bi še kdaj šel na Kmetijo, bi si želel, da bi bil eksperiment še težji,« je zaključil.

