Jan prvič brez olepševanja o Emi in njuni zvezi: »V glavi še ni zrela« (VIDEO)

Ob koncu letošnje sezone šova Kmetija je eden najbolj izpostavljenih tekmovalcev Jan prvič bolj odkrito spregovoril o odnosu z Emo, s katero sta se v šovu močno zbližala. Čeprav pravi, da so bila njegova čustva iskrena, danes priznava, da med njima vendarle obstajajo določene razlike — predvsem pri zrelosti in pogledih na prihodnost.

Jan je za Slovenske novice razkril, da po prihodu iz šova ni dvomil o svojih občutkih do Eme. Kot pravi, jo je po izstopu iz šova tudi takoj obiskal, njuna povezava pa se je po njegovih besedah le še poglobila. »V Emo sem se zaljubil. Vse je bilo nekako usodno že od začetka,« je povedal in dodal, da mu je skozi celoten šov dokazovala, da mu stoji ob strani.

Kljub temu pa danes na njun odnos gleda precej bolj realistično. Priznal je, da sicer načrtujeta skupno življenje, vendar pri Emi opaža določeno nezrelost, ki ga skrbi predvsem pri resnejših življenjskih korakih. »Imava plan, da bi se preselila skupaj, ampak ona je vseeno šest let mlajša od mene. Še vedno živi za nekatere stvari, ki so meni že malo otročje,« je dejal Jan. Posebej je izpostavil, da Ema po njegovem mnenju še vedno preveč živi za resničnostni šov in svet okoli Kmetije, sam pa je v življenju že v drugačnem obdobju. »Dejansko živi za to Kmetijo. Jaz ji privoščim, če bo še kdaj izbrana, da gre, ampak bo morala hitro dozoreti,« je bil neposreden.

Najbolj odmevna pa je bila njegova izjava o družini in otrocih. Jan je namreč odkrito priznal, da trenutno Eme še ne vidi kot osebe, s katero bi si ustvaril družino. »To, da bi imel otroka z njo … Ni še dovolj zrela,« je povedal brez olepševanja.