PODKAST REALITY CHECK

Jana iz Poroke na prvi pogled o Matjažu: »'Šolal' je kaj govoriti, spraševala sem se, če že ve, kakšen bo konec« (VIDEO)

V drugem delu šeste epizode Reality Checka se je pridružila Jana Šega iz Poroke na prvi pogled. Nevesta, ki so ji gledalci očitali tečnobo do moža Petra Wolfa, pravi, da ni bilo vse tako enostavno, kot je bilo mogoče videti. Odnos tako s Petrom, kot njunima dobrima prijateljema Matjažem in Mili, je bil namreč kompleksen in ga je v celoti razumela šele, ko je videla oddajo.
Jana Šega. FOTO: Marko Feist
 20. 3. 2026 | 13:21
Tokratna gostja Jana Šega, ki je s svojo hecno, a na trenutke tudi težko razumljivo dinamiko z možem Petrom Wolfom humorno popestrila marsikateri trenutek letošnje sezone Poroke na prvi pogled, se je morala po šovu soočiti tudi z določenimi ostrimi kritikami. Čeprav je bila do Petra res tu pa tam nekoliko ostra, je za to imela svoje razloge. Ki niti niso tako nesmiselni. Video podkasta si lahko pogledate pod tem odstavkom.

Jana, ki v nasprotju z energijo proti koncu šova danes kar žari, se zagotovo bolje počuti v družbi malo drugačnih moških, kot je Peter. Dober partner žensko zagotovo naredi bolj žarečo, se smeje strinjata obe dekleti. K dobremu počutju pa ne primore le dobra nova družba, ampak tudi razčiščeni odnosi s staro družbo. Med Jano in Petrom zaenkrat ostaja še kar nekaj neizrečenih besed, podobno kot tudi med Matjažem in Mili. Pretekli konflikti in skrivnosti so pustili posledice na med šovom nerazdružljivim četverčkom prijateljev, ki se danes ne druži več tako kot nekoč. Matjaž je ohranil prijateljstvo s Petrom, kaj se dobro dopolnjujeta v vlogi vodje in nekoga, ki rad sledi. Jana pa ostaja z Mili in ji pomaga pri prebolevanju situacije z Matjažem, ki je bila pač taka, kot je bila.

Jana, ki je sicer med gledalci zaradi svojih jasno izčiščenih želja o tem, kakšnega partnerja želi, med komentatorji na spletu ni veljala za najbolj priljubljeno. Razlog gre pripisati predvsem temu, da se je Peter okrog nje neutrudno vrtel, da bi jo osvojil, ona pa se ni dala, kar je mnogim vzbudilo sočutje do Petra. Nekdanji strokovnjak Poroke na prvi pogled in psihodiagnostik, mag. psihologije Timotej Strnad je že v prvem delu epizode razgrnil, kako lahko pri dvorjenju partnerju hitro nastane razkol in nezadovoljstvo, če tisti, ki osvaja, pri svojem trudu spregleda resnične želje osvajanega, predvsem če ga v zvezo žene strah pred samoto. In točno to je tisto, kar je Jano naredilo zagrenjeno - to, da Peter ni vztrajal, ker bi bil zaljubljen v Jano kot osebo, ampak zato, da bi pač dobil ženo. Katerokoli, pravzaprav, kar je priznal tudi sam.

Zakaj je bil Matjaž tako pomemben člen tudi njunega odnosa?

Čeprav obe dekleti spoznavata, da je v bistvu vsak resničnostni šov socialni eksperiment, kjer se pravila in norme razlikujejo od realnega sveta, kar vedno vodi do nepričakovanih reakcij in napetosti med udeleženci, pa Jana vseeno izpostavlja vodstveni vpliv Matjaža, ki mu je nekoliko podlegla tudi sama. Karizmatični Primorec naj bi rad predlagal, kako naj se s Petrom odzoveta ali komentirata določene situacije, kar je ob prisotnosti pritiska kamer tudi pri njima vodilo v čredno miselnost. Jana ima sicer rada moške, ki znajo voditi - to je tudi ena izmed lastnosti, ki jo je pri Petru zelo pogrešala in to tudi večkrat poudarila. 

Da moški vodi žensko je sicer še ena izmed tradicionalnih patriarhatskih norm, ki pa se jim, s to dotično izjemo, tako Jana kot Anja zelo radi izogneta. Ženske postajajo bolj izobražene in ekonomsko neodvisne, kar vpliva na njihove standarde in pričakovanja v odnosih, moški pa te spremembe težko sprejemajo, sta se strinjali. Strokovnjak bi tukaj še dodal, da je v odnosih pomembno ohraniti visoke standarde, saj je samospoštovanje in postavljanje meja zelo pomembno za dolgoročno uspešnost odnosa.

Kaj si bo Jana iz celotnega eksperimenta najbolj zapomnila?

»To, da se ne smem počutiti krivo,« pravi. Tako za svoja višja pričakovanja, kot za Petrovo nezadovoljstvo. Bistvo partnerskega odnosa je namreč biti bolj zadovoljen v zvezi kot sam, čemur bi tudi strokovnjaki verjetno morali pritrdili. In čeprav so ji očitali, da je možača, ostaja Jana zagotovo najboljša kuharica in najbolj vestna gospodinja sezone.

PODKAST REALITY CHECK

