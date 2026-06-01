Janez Janša divji kot še nikoli: poglejte, v kaj se je spustil (VIDEO)

Novi predsednik vlade Janez Janša si je po burnem političnem tednu privoščil nekoliko drugačen konec tedna. V nedeljo okoli poldneva se je udeležil tradicionalnega, že 50. spusta po Krki, ki ga je organiziral Kajak kanu klub Krka. V družbi številnih kajakašev je zaveslal po reki in pokazal precej bolj sproščeno podobo, kot smo je vajeni iz političnih dvoran. Na fotografijah, ki jih je objavil na facebooku, je videti nasmejanega in povsem vpetega v dogajanje na vodi. Posnetek pa kaže, kako drzno se je spustil po brzicah reke Krke.

Težko bi mu kdo pripisal, da je komaj pred tednom dni prevzel vodenje vlade in se znašel v središču najtežjih političnih obveznosti. Pri 67 letih je pokazal, da mu energije ne manjka. Krka je bila tokrat polna čolnov, dobre volje in športnega duha. Janša pa je z udeležbo sporočil, da si tudi po političnih prelomnicah zna vzeti čas za naravo in gibanje.

Ob objavi je zapisal, da je šlo za tradicionalni, že 50. spust po Krki z rekordno udeležbo, ob tem pa čestital KKK Krka za odlično organizacijo. Pohvalil je tudi vse, ki so uspešno prispeli do cilja, posebej pa izpostavil družinske ekipe, ki so dogodek naredile še bolj živahen. Jubilejni spust je tako minil v znamenju množične udeležbe, sproščenega druženja in ponosa organizatorjev. Za Kajak kanu klub Krka je bila to pomembna obletnica, saj takšni dogodki ne živijo le od tradicije, ampak tudi od ljudi, ki se vedno znova vračajo na reko. Tokrat je bilo med njimi tudi eno najbolj izpostavljenih političnih imen v državi. Janša je zaveslal brez velikih besed, a z dovolj jasnim sporočilom: tudi po prevzemu oblasti ostaja aktiven. Fotografije z reke so pokazale drugačen obraz politika, ki ga javnost največkrat vidi v precej bolj resnih okoliščinah. Nedelja na Krki je bila zato zanj očitno kratek, a opazen odmik od političnega vsakdana.