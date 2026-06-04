Janez Janša in njegova Urška na abrahamu pri moškem, ki je obglavil Tita

Na družbenih omrežjih je pozornost pritegnila objava Miroslava Pačnika, ki je obeležil petdeseti rojstni dan. Pogled je pritegnil predvsem detajl na eni izmed fotografij, saj se v ozadju med gosti široko smeji tudi prvak SDS Janez Janša, spredaj pa je opaziti njegovo soprogo Urško Bačovnik Janša. Pačnika sicer javnost povezuje z decembrskim incidentom v Velenju, ko je bila poškodovana bronasta skulptura Josipa Broza - Tita. Slavljenec je ob jubileju zapisal: »Dolgo sem te čakal Abraham! Naj bo naslednjih 50 bolj umirjenih.«

Objava ne bi bila nič posebnega, če ne bi šlo za moškega, ki se je pred meseci znašel v policijskem postopku zaradi dogodka, o katerem je poročala vsa Slovenija. V Velenju je bila ponoči poškodovana več kot šest metrov visoka bronasta skulptura Tita. Policijo je takrat poklical občan, ki je opazil moškega, ko je v vozilo nalagal večji kovinski predmet. Policista sta kmalu zatem ustavila vozilo, ki je ustrezalo opisu. V prtljažniku sta našla glavo bronaste skulpture, na avtomobilu pa naj bi bili nameščeni dve različni hrvaški registrski tablici. Policija je primer obravnavala kot sum kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari posebnega kulturnega pomena oziroma naravne vrednote.

Zato stavek o »bolj umirjenih« prihodnjih 50 letih zato zveni precej pomenljivo. Ali to pomeni, da v deželi na sončni strani Alp ne bomo več priča s strani Pačnika obglavljenim kipom? Ali pa morda, da vendarle ne bo kandidiral za župana, kot se je ugibalo pred kratkim?