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PRAZNOVANJE

Na rojstnem dnevu znanega Slovenca tudi Milan Kučan v družbi soproge Štefke (FOTO)

Janez Škrabec tudi letos rojstni dan praznoval v Križankah: zbrala se je politična in gospodarska smetana Slovenije.
Direktor Rika Janez Škrabec, Štefka Kučan, Milan Kučan in župan Kranja Matjaž Rakovec. FOTO: Mediaspeed

Direktor Rika Janez Škrabec, Štefka Kučan, Milan Kučan in župan Kranja Matjaž Rakovec. FOTO: Mediaspeed

Andreja Mijatović in Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije. FOTO: Mediaspeed

Andreja Mijatović in Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije. FOTO: Mediaspeed

Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenija FOTO: Mediaspeed

Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenija FOTO: Mediaspeed

Milan M. Cvikl in Janez Škrabec FOTO: Mediaspeed

Milan M. Cvikl in Janez Škrabec FOTO: Mediaspeed

Desno Svetlana Dramlić, režiserka. FOTO: Mediaspeed

Desno Svetlana Dramlić, režiserka. FOTO: Mediaspeed

Odvetnik Mitja Lamut. FOTO: Mediaspeed

Odvetnik Mitja Lamut. FOTO: Mediaspeed

Vesna Ojsteršek, selektorka slovenske ženske namiznoteniške reprezentance. FOTO: Mediaspeed

Vesna Ojsteršek, selektorka slovenske ženske namiznoteniške reprezentance. FOTO: Mediaspeed

Tina in Gašper Kuzele, projektni vodja v podjetju Riko. FOTO: Mediaspeed

Tina in Gašper Kuzele, projektni vodja v podjetju Riko. FOTO: Mediaspeed

Peter Čeferin, Janez Škrabec in Rija Čič. FOTO: Mediaspeed

Peter Čeferin, Janez Škrabec in Rija Čič. FOTO: Mediaspeed

Glasbenik Janez Dovč in pevka Vesna Zornik. FOTO: Mediaspeed

Glasbenik Janez Dovč in pevka Vesna Zornik. FOTO: Mediaspeed

Janez Škrabec in Sonja Poljanšek Škrabec. FOTO: Mediaspeed

Janez Škrabec in Sonja Poljanšek Škrabec. FOTO: Mediaspeed

Urša Manček Rakovec, vodja marketinga LoginEKO in kranjski župan Matjaž Rakovec. FOTO: Mediaspeed

Urša Manček Rakovec, vodja marketinga LoginEKO in kranjski župan Matjaž Rakovec. FOTO: Mediaspeed

Zdravnica, znanstvenica in podjetnica Metka Zorc in lobist Božo Dimnik. FOTO: Mediaspeed

Zdravnica, znanstvenica in podjetnica Metka Zorc in lobist Božo Dimnik. FOTO: Mediaspeed

Danica Purg, direktorica IEDC Poslovna šola Bled in nekdanja soustanoviteljica političnega društva Forum 21. FOTO: Mediaspeed

Danica Purg, direktorica IEDC Poslovna šola Bled in nekdanja soustanoviteljica političnega društva Forum 21. FOTO: Mediaspeed

Božo Dimnik, lobist in poslovnež, častni konzul Hrvaške. FOTO: Mediapeed

Božo Dimnik, lobist in poslovnež, častni konzul Hrvaške. FOTO: Mediapeed

Janez Škrabec in Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj. FOTO: Mediaspeed

Janez Škrabec in Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj. FOTO: Mediaspeed

Oče in sin, Aleksander in Peter Čeferin. FOTO: Mediaspeed

Oče in sin, Aleksander in Peter Čeferin. FOTO: Mediaspeed

Aleksander in Barbara Čeferin in zakonca Škrabec. FOTO: Mediaspeed

Aleksander in Barbara Čeferin in zakonca Škrabec. FOTO: Mediaspeed

Janja Božič Marolt, direktorica Mediane, Peter Čeferin in Maja Zalaznik, predsednica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. FOTO: Mediaspeed

Janja Božič Marolt, direktorica Mediane, Peter Čeferin in Maja Zalaznik, predsednica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. FOTO: Mediaspeed

Tomaž Kavčič, kuharski mojster, in voditeljica Mojca Mavec. FOTO: Mediaspeed

Tomaž Kavčič, kuharski mojster, in voditeljica Mojca Mavec. FOTO: Mediaspeed

Janez Škrabec in Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana. FOTO: Mediaspeed

Janez Škrabec in Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana. FOTO: Mediaspeed

Simona Dimic, nekdanja vodja kabineta predsednika vlade RS in Vojislav Kovač, častni konzul Črne gore v Sloveniji. FOTO: Mediaspeed

Simona Dimic, nekdanja vodja kabineta predsednika vlade RS in Vojislav Kovač, častni konzul Črne gore v Sloveniji. FOTO: Mediaspeed

Zabave se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Mediaspeed

Zabave se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Mediaspeed

Najbogatejša Slovenca Vesna in Darij Južna. FOTO: Mediaspeed

Najbogatejša Slovenca Vesna in Darij Južna. FOTO: Mediaspeed

Janez Škrabec, Altay Abibullayev, veleposlanik Kazahstana, podjetnik Dari Južna in nekdanji minister Andrej Vizjak. FOTO: Mediaspeed

Janez Škrabec, Altay Abibullayev, veleposlanik Kazahstana, podjetnik Dari Južna in nekdanji minister Andrej Vizjak. FOTO: Mediaspeed

Jerca Legan in zakonca Rakovec. FOTO: Mediaspeed

Jerca Legan in zakonca Rakovec. FOTO: Mediaspeed

Skrajno levo Dejan Prešiček, nekdanji minister za kulturo. FOTO: Mediaspeed

Skrajno levo Dejan Prešiček, nekdanji minister za kulturo. FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

Direktor Rika Janez Škrabec, Štefka Kučan, Milan Kučan in župan Kranja Matjaž Rakovec. FOTO: Mediaspeed
Andreja Mijatović in Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije. FOTO: Mediaspeed
Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenija FOTO: Mediaspeed
Milan M. Cvikl in Janez Škrabec FOTO: Mediaspeed
Desno Svetlana Dramlić, režiserka. FOTO: Mediaspeed
Odvetnik Mitja Lamut. FOTO: Mediaspeed
Vesna Ojsteršek, selektorka slovenske ženske namiznoteniške reprezentance. FOTO: Mediaspeed
Tina in Gašper Kuzele, projektni vodja v podjetju Riko. FOTO: Mediaspeed
Peter Čeferin, Janez Škrabec in Rija Čič. FOTO: Mediaspeed
Glasbenik Janez Dovč in pevka Vesna Zornik. FOTO: Mediaspeed
Janez Škrabec in Sonja Poljanšek Škrabec. FOTO: Mediaspeed
Urša Manček Rakovec, vodja marketinga LoginEKO in kranjski župan Matjaž Rakovec. FOTO: Mediaspeed
Zdravnica, znanstvenica in podjetnica Metka Zorc in lobist Božo Dimnik. FOTO: Mediaspeed
Danica Purg, direktorica IEDC Poslovna šola Bled in nekdanja soustanoviteljica političnega društva Forum 21. FOTO: Mediaspeed
Božo Dimnik, lobist in poslovnež, častni konzul Hrvaške. FOTO: Mediapeed
Janez Škrabec in Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj. FOTO: Mediaspeed
Oče in sin, Aleksander in Peter Čeferin. FOTO: Mediaspeed
Aleksander in Barbara Čeferin in zakonca Škrabec. FOTO: Mediaspeed
Janja Božič Marolt, direktorica Mediane, Peter Čeferin in Maja Zalaznik, predsednica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. FOTO: Mediaspeed
Tomaž Kavčič, kuharski mojster, in voditeljica Mojca Mavec. FOTO: Mediaspeed
Janez Škrabec in Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana. FOTO: Mediaspeed
Simona Dimic, nekdanja vodja kabineta predsednika vlade RS in Vojislav Kovač, častni konzul Črne gore v Sloveniji. FOTO: Mediaspeed
Zabave se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Mediaspeed
Najbogatejša Slovenca Vesna in Darij Južna. FOTO: Mediaspeed
Janez Škrabec, Altay Abibullayev, veleposlanik Kazahstana, podjetnik Dari Južna in nekdanji minister Andrej Vizjak. FOTO: Mediaspeed
Jerca Legan in zakonca Rakovec. FOTO: Mediaspeed
Skrajno levo Dejan Prešiček, nekdanji minister za kulturo. FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
Nina Čakarić
 9. 7. 2026 | 16:26
 9. 7. 2026 | 17:45
3:45
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Janez Škrabec ostaja zvest tradiciji. Eden najprepoznavnejših slovenskih gospodarstvenikov in direktor podjetja Riko je tudi letos svoj rojstni dan, ki ga praznuje 7. julija, obeležil v družbi sodelavcev, poslovnih partnerjev in prijateljev. 63-letni slavljenec je goste sprejel v ljubljanskih Križankah, kjer so se prepletali vrhunska kulinarika, glasba in kultura, večer pa se je zaključil z odmevno uprizoritvijo muzikala Evita.

Peter Čeferin, Janez Škrabec in Rija Čič. FOTO: Mediaspeed
Peter Čeferin, Janez Škrabec in Rija Čič. FOTO: Mediaspeed

V podjetju Riko ob osebnem prazniku svojega direktorja že vrsto let pripravljajo tradicionalno srečanje, na katerem se zberejo poslovni partnerji, prijatelji in številni ugledni gostje iz gospodarstva, politike, diplomacije in kulture. Tudi letos ni bilo nič drugače.

Pred začetkom predstave so goste popeljali v svet Argentine. Za glasbeno kuliso je s svojo zasedbo poskrbel Janez Dovč, večer pa je z ritmi tanga popestrila tudi pevka skupine Katalena Vesna Zornik.

Janez Škrabec in Sonja Poljanšek Škrabec. FOTO: Mediaspeed
Janez Škrabec in Sonja Poljanšek Škrabec. FOTO: Mediaspeed

Za kulinarično razvajanje je poskrbel priznani chef Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu na Dvorcu Zemono skupaj z ekipo Vivo Catering, ki je pripravila bogat izbor jedi. »Hvala vsem, ki ste bili del tega posebnega večera in skupaj z nami ustvarili še en lep poletni spomin,« so po dogodku zapisali v podjetju Riko.

Tomaž Kavčič, kuharski mojster, in voditeljica Mojca Mavec. FOTO: Mediaspeed
Tomaž Kavčič, kuharski mojster, in voditeljica Mojca Mavec. FOTO: Mediaspeed

V ospredju tudi muzikal Evita

Vrhunec večera je bila predstava Evita, ena od osrednjih produkcij letošnjega 74. Ljubljana Festivala. Gre za mariborsko uprizoritev znamenitega muzikala Andrewa Lloyda Webbra in Tima Rica, ki pripoveduje zgodbo argentinske prve dame Eve Perón. Predstava je nastala v režiji Svetlane Dramlić, naslovno vlogo pa je odigrala operna prvakinja Sabina Cvilak. Kot Juan Perón je nastopil priznani britanski pevec in igralec Mike Sterling, dolgoletni zvezdnik londonskega West Enda. Občinstvo je navdušila razkošna glasbena izvedba z brezčasnimi uspešnicami, med njimi tudi legendarno skladbo Don't Cry for Me, Argentina.

Aleksander in Barbara Čeferin in zakonca Škrabec. FOTO: Mediaspeed
Aleksander in Barbara Čeferin in zakonca Škrabec. FOTO: Mediaspeed

Znani obrazi iz politike, gospodarstva in prava

Ob slavljencu Janez Škrabcu je blestela njegova soproga Sonja Poljanšek Škrabec, lastnica enega najbolj prepoznavnih wellness in fitnes centrov v Ljubljani.

Zabave se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Mediaspeed
Zabave se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Mediaspeed

Med številnimi gosti smo med drugim opazili predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je na dogodek prišla brez soproga Aleša Musarja, prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana s soprogo Štefko, predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina ter njegovega očeta Petra Čeferina, ki je družbo delal tudi svoji mladostni spremljevalki Riji.

Janez Škrabec, Altay Abibullayev, veleposlanik Kazahstana, podjetnik Dari Južna in nekdanji minister Andrej Vizjak. FOTO: Mediaspeed
Janez Škrabec, Altay Abibullayev, veleposlanik Kazahstana, podjetnik Dari Južna in nekdanji minister Andrej Vizjak. FOTO: Mediaspeed

Prišla sta tudi najbogatejša Slovenca Dari in Vesna Južna, nekdanji guverner Banke Slovenije in evropski revizor Milan M. Cvikl ter njegova nekdanja soproga Jerca Legan. Čeprav sta se oba udeležila dogodka, sta zaradi znanih razhajanj sedela vsak na svojem koncu prizorišča. Med povabljenimi so bili še številni podjetniki, zdravniki, odvetniki, novinarji, veleposlaniki ter župani, med njimi tudi župana občin Kranj in Črnomelj.

Zabave se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Mediaspeed
Zabave se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Mediaspeed

Mecen kulture

Janez Škrabec že vrsto let velja za enega največjih podpornikov kulturnih projektov v Sloveniji. Direktor podjetja Riko, podjetnik, mecen, predavatelj ter častni konzul Maroka in Republike Belorusije je tudi letos dokazal, da njegovo rojstnodnevno praznovanje ni zgolj zasebni dogodek, temveč tradicionalno srečanje ljudi, ki jih povezujejo gospodarstvo, kultura in dolgoletna poslovna partnerstva. 

Najbogatejša Slovenca Vesna in Darij Južna. FOTO: Mediaspeed
Najbogatejša Slovenca Vesna in Darij Južna. FOTO: Mediaspeed

V fotogaleriji zgoraj si oglejte celotne fotoutrinke z dogodka.

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