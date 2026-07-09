Na rojstnem dnevu znanega Slovenca tudi Milan Kučan v družbi soproge Štefke (FOTO)

Janez Škrabec ostaja zvest tradiciji. Eden najprepoznavnejših slovenskih gospodarstvenikov in direktor podjetja Riko je tudi letos svoj rojstni dan, ki ga praznuje 7. julija, obeležil v družbi sodelavcev, poslovnih partnerjev in prijateljev. 63-letni slavljenec je goste sprejel v ljubljanskih Križankah, kjer so se prepletali vrhunska kulinarika, glasba in kultura, večer pa se je zaključil z odmevno uprizoritvijo muzikala Evita.

Peter Čeferin, Janez Škrabec in Rija Čič. FOTO: Mediaspeed

V podjetju Riko ob osebnem prazniku svojega direktorja že vrsto let pripravljajo tradicionalno srečanje, na katerem se zberejo poslovni partnerji, prijatelji in številni ugledni gostje iz gospodarstva, politike, diplomacije in kulture. Tudi letos ni bilo nič drugače.

Pred začetkom predstave so goste popeljali v svet Argentine. Za glasbeno kuliso je s svojo zasedbo poskrbel Janez Dovč, večer pa je z ritmi tanga popestrila tudi pevka skupine Katalena Vesna Zornik.

Janez Škrabec in Sonja Poljanšek Škrabec. FOTO: Mediaspeed

Za kulinarično razvajanje je poskrbel priznani chef Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu na Dvorcu Zemono skupaj z ekipo Vivo Catering, ki je pripravila bogat izbor jedi. »Hvala vsem, ki ste bili del tega posebnega večera in skupaj z nami ustvarili še en lep poletni spomin,« so po dogodku zapisali v podjetju Riko.

Tomaž Kavčič, kuharski mojster, in voditeljica Mojca Mavec. FOTO: Mediaspeed

V ospredju tudi muzikal Evita

Vrhunec večera je bila predstava Evita, ena od osrednjih produkcij letošnjega 74. Ljubljana Festivala. Gre za mariborsko uprizoritev znamenitega muzikala Andrewa Lloyda Webbra in Tima Rica, ki pripoveduje zgodbo argentinske prve dame Eve Perón. Predstava je nastala v režiji Svetlane Dramlić, naslovno vlogo pa je odigrala operna prvakinja Sabina Cvilak. Kot Juan Perón je nastopil priznani britanski pevec in igralec Mike Sterling, dolgoletni zvezdnik londonskega West Enda. Občinstvo je navdušila razkošna glasbena izvedba z brezčasnimi uspešnicami, med njimi tudi legendarno skladbo Don't Cry for Me, Argentina.

Aleksander in Barbara Čeferin in zakonca Škrabec. FOTO: Mediaspeed

Znani obrazi iz politike, gospodarstva in prava

Ob slavljencu Janez Škrabcu je blestela njegova soproga Sonja Poljanšek Škrabec, lastnica enega najbolj prepoznavnih wellness in fitnes centrov v Ljubljani.

Zabave se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Mediaspeed

Med številnimi gosti smo med drugim opazili predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je na dogodek prišla brez soproga Aleša Musarja, prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana s soprogo Štefko, predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina ter njegovega očeta Petra Čeferina, ki je družbo delal tudi svoji mladostni spremljevalki Riji.

Janez Škrabec, Altay Abibullayev, veleposlanik Kazahstana, podjetnik Dari Južna in nekdanji minister Andrej Vizjak. FOTO: Mediaspeed

Prišla sta tudi najbogatejša Slovenca Dari in Vesna Južna, nekdanji guverner Banke Slovenije in evropski revizor Milan M. Cvikl ter njegova nekdanja soproga Jerca Legan. Čeprav sta se oba udeležila dogodka, sta zaradi znanih razhajanj sedela vsak na svojem koncu prizorišča. Med povabljenimi so bili še številni podjetniki, zdravniki, odvetniki, novinarji, veleposlaniki ter župani, med njimi tudi župana občin Kranj in Črnomelj.

Zabave se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: Mediaspeed

Mecen kulture

Janez Škrabec že vrsto let velja za enega največjih podpornikov kulturnih projektov v Sloveniji. Direktor podjetja Riko, podjetnik, mecen, predavatelj ter častni konzul Maroka in Republike Belorusije je tudi letos dokazal, da njegovo rojstnodnevno praznovanje ni zgolj zasebni dogodek, temveč tradicionalno srečanje ljudi, ki jih povezujejo gospodarstvo, kultura in dolgoletna poslovna partnerstva.

Najbogatejša Slovenca Vesna in Darij Južna. FOTO: Mediaspeed

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