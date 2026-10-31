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OD OLIMPIJSKE PRVAKINJE DO FILMSKE ZVEZDE

Janja Garnbret osvaja tudi Ameriko, njena zgodba prihaja na velika platna (FOTO)

Po dveh olimpijskih zlatih medaljah in zgodovinskem vzponu na smer Bibliographie slovenska plezalna šampionka svojo zgodbo predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 31. 10. 2026 | 12:39
 31. 10. 2026 | 12:40
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Janja Garnbret je v svetu športnega plezanja že zdavnaj postala ime, ki ga pozna skoraj vsak ljubitelj tega športa. Njeni dosežki so jo zapisali v zgodovino, njena vztrajnost, predanost in izjemna sposobnost premikanja meja mogočega pa jo uvrščajo med največje športnice svoje generacije. A čeprav smo jo vajeni spremljati predvsem na tekmovalnih prizoriščih, kjer se bori za najvišja mesta, njena zgodba ponuja veliko več kot le medalje in zmagovalne stopničke. Pomemben del te zgodbe je zdaj dobil tudi filmsko podobo. Dokumentarni film Janja vs. Bibliographie prihaja v ameriške kinematografe v okviru turneje Reel Rock, ki ljubiteljem plezanja in pustolovskih športov predstavlja zgodbe izjemnih posameznikov ter njihove največje podvige.

Novico je Janja delila tudi s svojimi sledilci na Instagramu. Ob tem ni skrivala navdušenja in ganjenosti, saj se ji še vedno zdi nekoliko neverjetno, da bo film o njenem vzponu na slovito smer Bibliographie predvajan v ameriških kinematografih. »V tem filmu je ujet velik del mene, moje poti in moje ljubezni do plezanja; dejstvo, da bo dosegel nove ljudi, me navdaja z neizmerno srečo in hvaležnostjo,« je zapisala.

Poseben večer v Boulderju in San Franciscu

Za slovensko plezalko so bile projekcije v ZDA še posebej čustvene. Udeležila se je premier v Boulderju in San Franciscu, kjer je lahko poseben trenutek delila z občinstvom in ljudmi, ki jih zanima njena športna pot. Zdaj jo čaka nova postaja – New York. Tudi tam bo film predstavljen gledalcem, ki bodo skozi filmsko pripoved lahko spoznali, koliko dela, odrekanja, vztrajnosti in ljubezni do športa se skriva za enim samim vrhunskim dosežkom. Janja se je ob objavi zahvalila vsem, ki so sodelovali pri nastanku filma, pa tudi tistim, ki si ga bodo ogledali. Posebej jo veseli, da bo njena zgodba dosegla ljudi, ki morda doslej niso podrobneje spremljali športnega plezanja.

Za športnico, ki je velik del življenja posvetila plezanju, je to očitno nekaj posebnega. Njena želja ni zgolj predstaviti izjemnega športnega rezultata, temveč gledalcem približati tudi človeka za dosežkom – njeno pot, razmišljanje, odnos do plezanja in vse tisto, česar na tekmovanjih pogosto ne vidimo.

Bibliographie – smer, ki je postala del plezalne zgodovine

V središču filma je njen vzpon na Bibliographie, eno najbolj znanih in zahtevnih plezalnih smeri na svetu. Smer se nahaja v francoskem plezališču Céüse, ki med plezalci velja za eno najpomembnejših naravnih plezalnih prizorišč. Bibliographie je dolga približno 35 metrov, njena težavnost pa je ocenjena z 9b+. To je stopnja, ki zahteva izjemno telesno pripravljenost, tehnično znanje, natančnost in sposobnost premagovanja tudi najmanjših ovir. Pri tako zahtevnih smereh ni dovolj zgolj velika moč. Plezalec mora najti prave gibe, razumeti steno, obvladati svoje telo in ohraniti zbranost tudi takrat, ko je že na robu svojih zmogljivosti.

Janja je s svojim vzponom poskrbela za zgodovinski dosežek, saj je postala prva ženska, ki ji je uspelo preplezati Bibliographie. Pred njo je to zahtevno smer osvojilo le peščici najboljših plezalcev na svetu. Njen uspeh je zato odmeval daleč zunaj meja Slovenije in še enkrat pokazal, da je sposobna premikati meje ženskega športnega plezanja. Za takšnim dosežkom seveda ni čez noč nastala zgodba. Za vsakim uspešnim vzponom so številni treningi, ponavljanje gibov, neuspešni poskusi, iskanje pravih rešitev in odločitev, da športnik kljub težavam vztraja. Prav to je ena od plati njene zgodbe, ki jo želi film približati gledalcem.

Dekle, ki je spremenilo zgodovino športnega plezanja

Janja Garnbret je že kot mlada plezalka pokazala, da ima izjemen talent. Sčasoma je postala ena najuspešnejših tekmovalk v zgodovini tega športa. Njena zbirka dosežkov je impresivna, saj je osvojila številne naslove svetovne prvakinje in zmage v svetovnem pokalu, z olimpijskimi nastopi pa je športno plezanje približala tudi širši javnosti. Leta 2021 je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo v športnem plezanju, ko je bil ta šport prvič na olimpijskem sporedu. S tem se je zapisala v zgodovino kot prva olimpijska prvakinja v tej disciplini. Štiri leta pozneje je v Parizu uspeh ponovila in znova osvojila olimpijsko zlato. Njen pariški nastop je bil še posebej odmeven, saj je z izjemno predstavo potrdila, da ne gre za športnico, ki bi ji uspel zgolj en velik trenutek. Sposobna je ostati na vrhu, se prilagajati novim izzivom in tudi pod velikim pritiskom pokazati najboljše, kar zna.

Poleg olimpijskih uspehov je osvojila številne naslove svetovne prvakinje v različnih disciplinah športnega plezanja. Njena prevlada na tekmovanjih je bila v preteklih letih izjemna, a Janja se nikoli ni omejevala zgolj na tekmovalne rezultate. Vedno znova jo privlačijo tudi izzivi zunaj tekmovalnih sten, kjer lahko preizkuša svoje sposobnosti na drugačen način. Prav vzpon na Bibliographie je eden takšnih podvigov. Gre za povsem drugačno plezalno izkušnjo od tekmovanj, saj ni časovnega pritiska tekmovalnega nastopa, temveč so v ospredju dolgotrajno delo, potrpežljivost, raziskovanje smeri in iskanje popolne izvedbe.

Njena zgodba bo navdihnila tudi tiste, ki ne plezajo

Film Janja vs. Bibliographie je zato več kot zgolj športni dokumentarec o zahtevnem vzponu. Je zgodba o ambiciji, vztrajnosti, zaupanju vase in ljubezni do dejavnosti, ki ji je Janja posvetila življenje. Njegov prihod v ameriške kinematografe je za slovensko športnico pomemben tudi zato, ker njeno zgodbo predstavlja občinstvu, ki je morda ne pozna tako dobro kot evropski ljubitelji plezanja. Ameriške projekcije so priložnost, da spoznajo, kaj vse se skriva za njenimi izjemnimi rezultati in kako je videti pot do podviga, ki se na koncu zdi skoraj neverjeten.

Janja je ob tem pokazala, da jo veseli predvsem možnost, da bo film dosegel nove ljudi. »Komaj čakam, da spoznate košček mojega sveta,« je zapisala ob zahvali ustvarjalcem in vsem, ki si bodo film ogledali. Za Slovenijo je Garnbretova že dolgo ena največjih športnih ambasadork. Njeni uspehi so odmevali po vsem svetu, zdaj pa bo tudi filmska pripoved o enem njenih najzahtevnejših izzivov poskrbela, da bo njeno ime doseglo še več ljudi. Od olimpijskih prizorišč do slovitih naravnih sten in zdaj še ameriških kinematografov – Janja očitno ne osvaja le novih plezalnih smeri, temveč tudi občinstvo na drugi strani Atlantika.

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