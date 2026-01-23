Janja se je po Poroki na prvi pogled odselila v gozd: »Izkušnja ni bila taka, kot je bila obljubljena, morala bi oditi že takoj« (VIDEO)

V drugem delu prve epizode Reality Checka je Anja gostila Janjo Jurjević Lermontovo - prijateljico, s katero sta se v šovu najbolj povezali. Povezali sta se celo tako zelo, da sta se pred kamero skupaj romantično namočili v kopeli z rožnimi listi, kar je vzdignilo kar nekaj prahu. Kljub navideznim razlikam med njima jima je skupen podoben pogled na zrelost moških, ki so jima bili dodeljeni, hkrati pa tudi zaupanje v medsebojno razumevanje žensk, kar sta izrazili že med oddajo. Obe se strinjata, da je to prijateljstvo vredno precej več, kot so bili odnosi z domnevno »popolno izbranima možema«, ki jima niso prinesli želenega partnerstva. Strokovnjak iz preteklih treh sezon šovov, mag. psihologije Timotej Strnad je v prvem delu epizode že opozoril, da se pare včasih namenoma sklepa tako, da si tekmovalci ne ustrezajo - četudi je njim povedana drugačna zgodba.

Ne samo obsojanje dlak, Janjo je prizadelo tudi siljenje v odnos s človekom, ki ni bil to, kar ji je bilo obljubljeno

Janja se je v času po šovu osredotočila nase in se začasno odselila v pravo pravcato divjino. Nekaj časa želi preživeti v Kočevju, kjer se je v bivališču odpovedala elektriki, ter se posvetila doživljanju narave in gozda. Že med eksperimentom je večkrat izrazila in tudi pokazala, da si želi stika s svojim telesom brez, da se jo sili v umetne ženske ideale. Zaradi neobritih dlak je morala na spletu požreti kar nekaj zlobe, med drugim tudi iz smeri Damjana Murka, ki je bil gost v Poroki na drugi pogled. A pravi, da ji za to ni žal. To so tematike, o katerih je smiselno odpirati pogovore, četudi so njej osebno prinesli čustveno škodo. Meni, da je to prvi korak k opozorilu, da ženske še vedno nimajo popolne moči nad lastnim telesom in življenjem.

Čeprav je bila nad eksperimentom na začetku navdušena, saj sama idealnega partnerja še ni našla, je kaj kmalu spoznala, da so bile tudi obljube eksperimenta bolj kot ne zavajajoče. Matic Škrbec, sicer simpatičen in dober fant, ni posedoval skorajda nobene od njej obljubljenih karakteristik, enake občutke pa je ob svoji izkušnji podelila tudi Anja glede Denisa. Dekleti se zato sprašujeta o tem, ali so strokovnjaki razočaranje morda želeli, ali pa je morda vse skupaj v letošnji sezoni bolj kot ne posledica zamenjave spremljajočih psihologov in njihove premajhne prisotnosti pri celotnem procesu.

Matic ni človek, ki bi lahko imel v njenem življenju dolgoročno vlogo

Anja, ki je že v prvem delu strokovnjaku Timoteju povedala svojo izkušnjo glede spolnega pritiska Matica, je Janji izrazila razumevanje glede njene »tečnobe«, ki se pri dolgoročnem nerazumevanju s partnerjem pojavi tudi v resničnem življenju. Ob tem bi strokovnjaki lahko opozorili na to, da je veliko bolje kot partnerja spreminjati in ob tem tvegati, da se sam spremeniš v najslabšo verzijo samega sebe, včasih preprosto oditi. Vse preveč žensk namreč poskuša svoje partnerje vzgajati kot otroke, čeprav gre za odrasle moške. Strokovnjak opozarja, da to ni smiseln način odnosa, četudi je bil v oddaji predstavljen kot pravi. Slednje bo verjetno držalo, saj Janja po oddaji ne izraža več želje za stik z Maticem. Ne vidi ga kot nekoga, ki bi lahko v njenem življenju prevzel kakršnokoli vidno vlogo, kar je na nek način škoda.

Komentatorji so ji večkrat očitali, da »jo špara«, medtem ko mora ubogi Matic prosjačiti za spolne dotike

Dekleti sta izpostavili še eno zanju pomembno tematiko, to je varovanje izkazovanja ljubezni skozi spolne odnose zgolj za partnerstvo. V svetu, kjer je seks zelo poceni in kjer se promovira poceni prodaja erotičnih slik, je ljudem postalo nenavadno, da si nekdo ne želi spolne bližine, če ni podlage za partnerstvo, sklepata. Na račun upiranja neželeni telesni bližini je namreč požela kar nekaj kritik, česar nobena od njiju ni pričakovala. Kako je Janja doživljala Matica, nasvete strokovnjakov in kako se njeno življenje vrti dalje, lahko izveste v spodnjem videu.