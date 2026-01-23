  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODKAST REALITY CHECK

Janja se je po Poroki na prvi pogled odselila v gozd: »Izkušnja ni bila taka, kot je bila obljubljena, morala bi oditi že takoj« (VIDEO)

Divja mala Janja, ki je v Poroki na prvi pogled s svojimi neobritimi pazduhami povsem razburila vsaj polovico gledalcev, drugo polovico pa s tem, ko je odklonila ženina Matica, ki naj bi bil po preračunih strokovnjakov zanjo idealen,
Ljubljana, 15.01.2026, podkast Reality Check, gostja Janja Jurjević Lermontova. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist
Ljubljana, 15.01.2026, podkast Reality Check, gostja Janja Jurjević Lermontova. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist
G. P.
 23. 1. 2026 | 13:48
 23. 1. 2026 | 13:48
4:23
A+A-

V drugem delu prve epizode Reality Checka je Anja gostila Janjo Jurjević Lermontovo - prijateljico, s katero sta se v šovu najbolj povezali. Povezali sta se celo tako zelo, da sta se pred kamero skupaj romantično namočili v kopeli z rožnimi listi, kar je vzdignilo kar nekaj prahu. Kljub navideznim razlikam med njima jima je skupen podoben pogled na zrelost moških, ki so jima bili dodeljeni, hkrati pa tudi zaupanje v medsebojno razumevanje žensk, kar sta izrazili že med oddajo. Obe se strinjata, da je to prijateljstvo vredno precej več, kot so bili odnosi z domnevno »popolno izbranima možema«, ki jima niso prinesli želenega partnerstva. Strokovnjak iz preteklih treh sezon šovov, mag. psihologije Timotej Strnad je v prvem delu epizode že opozoril, da se pare včasih namenoma sklepa tako, da si tekmovalci ne ustrezajo - četudi je njim povedana drugačna zgodba.

image_alt
Razkrivamo skrite podrobnosti Poroke na prvi pogled

Ne samo obsojanje dlak, Janjo je prizadelo tudi siljenje v odnos s človekom, ki ni bil to, kar ji je bilo obljubljeno

Janja se je v času po šovu osredotočila nase in se začasno odselila v pravo pravcato divjino. Nekaj časa želi preživeti v Kočevju, kjer se je v bivališču odpovedala elektriki, ter se posvetila doživljanju narave in gozda. Že med eksperimentom je večkrat izrazila in tudi pokazala, da si želi stika s svojim telesom brez, da se jo sili v umetne ženske ideale. Zaradi neobritih dlak je morala na spletu požreti kar nekaj zlobe, med drugim tudi iz smeri Damjana Murka, ki je bil gost v Poroki na drugi pogled. A pravi, da ji za to ni žal. To so tematike, o katerih je smiselno odpirati pogovore, četudi so njej osebno prinesli čustveno škodo. Meni, da je to prvi korak k opozorilu, da ženske še vedno nimajo popolne moči nad lastnim telesom in življenjem.

Čeprav je bila nad eksperimentom na začetku navdušena, saj sama idealnega partnerja še ni našla, je kaj kmalu spoznala, da so bile tudi obljube eksperimenta bolj kot ne zavajajoče. Matic Škrbec, sicer simpatičen in dober fant, ni posedoval skorajda nobene od njej obljubljenih karakteristik, enake občutke pa je ob svoji izkušnji podelila tudi Anja glede Denisa. Dekleti se zato sprašujeta o tem, ali so strokovnjaki razočaranje morda želeli, ali pa je morda vse skupaj v letošnji sezoni bolj kot ne posledica zamenjave spremljajočih psihologov in njihove premajhne prisotnosti pri celotnem procesu.

image_alt
Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem (VIDEO)

Matic ni človek, ki bi lahko imel v njenem življenju dolgoročno vlogo

Anja, ki je že v prvem delu strokovnjaku Timoteju povedala svojo izkušnjo glede spolnega pritiska Matica, je Janji izrazila razumevanje glede njene »tečnobe«, ki se pri dolgoročnem nerazumevanju s partnerjem pojavi tudi v resničnem življenju. Ob tem bi strokovnjaki lahko opozorili na to, da je veliko bolje kot partnerja spreminjati in ob tem tvegati, da se sam spremeniš v najslabšo verzijo samega sebe, včasih preprosto oditi. Vse preveč žensk namreč poskuša svoje partnerje vzgajati kot otroke, čeprav gre za odrasle moške. Strokovnjak opozarja, da to ni smiseln način odnosa, četudi je bil v oddaji predstavljen kot pravi. Slednje bo verjetno držalo, saj Janja po oddaji ne izraža več želje za stik z Maticem. Ne vidi ga kot nekoga, ki bi lahko v njenem življenju prevzel kakršnokoli vidno vlogo, kar je na nek način škoda.

Komentatorji so ji večkrat očitali, da »jo špara«, medtem ko mora ubogi Matic prosjačiti za spolne dotike

Dekleti sta izpostavili še eno zanju pomembno tematiko, to je varovanje izkazovanja ljubezni skozi spolne odnose zgolj za partnerstvo. V svetu, kjer je seks zelo poceni in kjer se promovira poceni prodaja erotičnih slik, je ljudem postalo nenavadno, da si nekdo ne želi spolne bližine, če ni podlage za partnerstvo, sklepata. Na račun upiranja neželeni telesni bližini je namreč požela kar nekaj kritik, česar nobena od njiju ni pričakovala. Kako je Janja doživljala Matica, nasvete strokovnjakov in kako se njeno življenje vrti dalje, lahko izveste v spodnjem videu.

Več iz teme

Poroka na prvi pogledtimotej strnadJanja Jurjevič LermotovaAnja Rijavecpodkastreality checkmatic škrbec
ZADNJE NOVICE
17:14
Lifestyle  |  Stil
Z MALO TRUDA GRE

Triki za lažje čiščenje zamaščene posode

Ostanke hrane, zlasti mastne in barvite, je včasih težko spraviti s plastičnih posodic.
23. 1. 2026 | 17:14
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Še en fotografski mojster

Honor magic 8 pro je odličen telefon, ki bo zadovoljil še tako zahtevnega ljubitelja mobilne fotografije.
Staš Ivanc23. 1. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: Pripravite se na naporen dan, poln strahu (Suzy)

Čaka nas naporen teden. Pet planetov je sicer v svobodomiselnem vodnarju, vendar bosta Sonce in Mars prečkala Pluton, kar je aspekt za nasilje, brutalnost, uveljavljanje svoje volje in premoči s silo.
23. 1. 2026 | 17:00
16:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOČNA KONTROLA RAZKRILA HUDE KRŠITVE

Dvojne tablice, droge in zavrnjen pregled – policija ukrepala odločno

Policisti v Ajdovščini so ustavili nevarnega voznika.
23. 1. 2026 | 16:56
16:41
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK ZA VARNOSTNA VPRAŠANJA

Če lahko lažni policist hodi po Brniku, kaj še lahko spregledamo? Denis Čaleta kritično o delu policije

Denis Čaleta o varnostnem incidentu, ko se je lažni policist nemoteno sprehajal po Brniku: Kaže na sistemske pomanjkljivosti in posledice takšnih dejanj se bodo lahko pokazale šele z zamikom.
Nina Čakarić23. 1. 2026 | 16:41
16:40
Šport  |  Tekme
PRVA TEKMA

Le še nekaj ur do prvega spektakla v Stožicah

Sedemkratni evropski prvaki v futsalu bodo drevi prvi tekmeci Slovencev.
23. 1. 2026 | 16:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki