Nepričakovana poteza Jankovića: sredi čakanja na rezultate odkorakal (FOTO in VIDEO)

Po volilnih štabih v Ljubljani so županski in svetniški kandidati pred objavo prvih izidov lokalnih volitev dobro razpoloženi. Potem ko je župan Zoran Janković, ki občino vodi 20 let, doslej prepričljivo zmagoval v prvem krogu lokalnih volitev, se tokrat napoveduje možnost drugega kroga, kjer bi se Janković pomeril s kandidatom Levice Luko Mescem.

FOTO: S. N.

Medtem ko čakajo na rezultate pa je Janković storil nepričakovano. Rokometno društvo Slovan je peljal na pico.

V štabu Liste Zorana Jankovića verjamejo, da bi lahko dolgoletni župan tudi tokrat slavil v prvem krogu. »Prepričan sem, da so Ljubljančani izbrali, da se pot razvoja mesta nadaljuje,« je dejal kandidat za mestnega svetnika Lenart Žavbi. Izrazil je zadovoljstvo, da je "praznik demokracije" minil tako, kot mora - brez napak. Tudi vodja Jankovićevega kabineta Tanja Dodig Sodnik je dejala, da si želijo zmage v prvem krogu, a so pripravljeni tudi na drugega. Novinarji so na aktualnega župana čakali na prostem, skupaj z nekaterimi kandidati za svetnike. V štabu ga spremljata tudi žena Mija Janković in mama Ivanka.

Bomboni in značke. FOTO: S. N.

FOTO: S. N.

73-letni Janković je na čelu glavnega mesta že 20 let, vedno je bil izvoljen v prvem krogu. Nazadnje je pred štirimi leti najbližjo zasledovalko Natašo Sukič (Levica) premagal z 61,8 odstotka glasov.