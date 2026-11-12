Zoran Janković razkril, kako je presenetil vnukinjo za 18. rojstni dan

Ljubljanski župan Zoran Janković je znova v središču političnega dogajanja. Po več letih na čelu prestolnice se namreč podaja v novo župansko tekmo in se poteguje za še en mandat. Njegovo delo, načrti za prihodnost Ljubljane in politične odločitve so tako znova v ospredju javnosti. A tokrat je pred mikrofonom Radia Aktual spregovoril tudi o precej bolj osebnih temah. Janković, ki je dedek štirim vnukom, je razkril, kako preživlja čas z njimi in kako rad z njimi deli svoje interese. Posebej zanimiva je bila zgodba o vnukinji Juliji, ki je imela za svoj 18. rojstni dan prav posebno željo. Namesto običajnega darila si je namreč zaželela, da bi z dedkom odpotovala v Beograd. Janković ji je željo z veseljem izpolnil.

»Moja vnukinja Julija je imela željo za 18. rojstni dan 14. januarja. Rekla mi je: 'Dedi, jaz bi šla s tabo v Beograd v gostilno.' In sva šla za dva dni v Beograd,« je povedal v oddaji. Obiskala sta znano beograjsko gostilno Dva jelena, kjer sta se očitno odlično zabavala. Janković je ob tem z nasmehom opisal tudi zabavno situacijo, ko je glasbenike prosil, naj zaigrajo pesem za njegovo vnukinjo. »Ker sem prišel z vnukinjo, ki je lepa in mlada, jaz pa star zraven, sem rekel glasbenikom: 'To pesem pa prosim za mojo vnukinjo,'« je pripovedoval.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Namesto običajnega darila je tako Juliji podaril skupno potovanje in spomine, ki jih bosta zagotovo še dolgo ohranila.

Z mlajšo vnukinjo na finalu Lige prvakov

Posebno vez ima tudi z mlajšo vnukinjo, s katero si deli ljubezen do športa, predvsem nogometa. Kot je povedal, se ta na nogomet izjemno dobro spozna in ga ima rada prav tako kot on. Skupaj sta že doživela tudi nekaj, kar bi si želeli številni nogometni navdušenci. Janković jo je namreč odpeljal na finale Lige prvakov v Budimpešto. Očitno je, da z vnuki rad deli svoje interese, hkrati pa jim želi omogočiti doživetja, ki jim bodo ostala v lepem spominu.

Skrivnost 52 let dolgega zakona

V pogovoru so se dotaknili tudi njegovega zasebnega življenja in zakona. Janković je z ženo poročen že 52 let, zato ga je voditelj vprašal, ali ima kakšen nasvet za pare, ki si želijo tako dolgo ohraniti ljubezen. Njegov odgovor je bil preprost, a zgovoren. Po njegovem mnenju je najpomembnejša potrpežljivost, saj v vsakem odnosu pridejo tudi težji trenutki. »Vsak si po svoje oblikuje, ampak osnovna stvar je potrpežljivost. Ker ni vedno vse v redu, emocije gredo gor in dol. Predvsem gre za medsebojno spoštovanje,« je povedal.

Prav medsebojno spoštovanje in potrpežljivost sta po njegovih besedah torej temelj, na katerem je mogoče graditi dolgotrajen partnerski odnos.