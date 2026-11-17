Namesto ministrskih sestankov, političnih razprav in snovanja sprememb v slovenskem šolstvu bi lahko danes užival v viseči mreži nekje na Tajskem. Minister Borut Rončević je namreč razkril, da je imel pred vstopom v vlado precej drugačne življenjske načrte. Z družino se je že pripravljal na selitev v majhno tajsko vasico, ki mu je tako prirasla k srcu, da si je tam predstavljal tudi svojo prihodnost. Potem pa je zazvonil telefon. Na drugi strani je bil predsednik vlade Janez Janša s povabilom, ki je Rončevićevo življenje obrnilo v povsem drugo smer. Danes je minister, njegova družina pa se medtem vrača na Tajsko, ki očitno ostaja njihov prav poseben kraj. Na družbenih omrežjih je delil nekaj osebnih utrinkov, ob katerih ni težko razumeti, zakaj ga tako vleče tja. In čeprav pravi, da mu delo med odsotnostjo njegovih deklet vsaj ne povzroča slabe vesti, je iz njegovih besed mogoče razbrati tudi nekaj nostalgije za življenjem, ki bi ga skoraj izbral.

Minister Borut Rončević je na družbenem omrežju X poskrbel za nekoliko drugačen vpogled v svoje zasebno življenje. Razkril je namreč, da bi se njegovo življenje lahko odvijalo precej drugače, če ga predsednik vlade Janez Janša ne bi povabil v svojo ministrsko ekipo. »Po pravici povedano, če ne bi postal minister, bi danes že živel v tej vasi, Ban Khok Phra. Našla je mesto v mojem srcu. Načrti za selitev družine so bili že v polnem teku, ko sem prejel povabilo predsednika vlade, da se pridružim njegovi ekipi,« je zapisal Rončević.

Očitno torej ni šlo zgolj za turistično navdušenje nad eksotično destinacijo. Minister je imel že precej izdelano predstavo o tem, kje bi si ustvaril novo življenjsko poglavje. A politika je imela drugačne načrte. Da mu družina trenutno še posebej manjka, je Rončević zaupal tudi sledilcem na Instagramu. Ob fotografijah in posnetkih s Tajske je zapisal: »Pogrešam svoja dekleta. No, po drugi strani pa se mi, medtem ko so na obisku na Tajskem, ni treba počutiti krivega, ker delam od zore do mraka.« Objava je opremljena s pravim malim albumom tajskih spominov. Med fotografijami je njegova žena v tradicionalnem tajskem oblačilu, sledilci pa si lahko ogledajo tudi posnetek njune poroke na Tajskem. Rončević je delil še utrinke iz vasi, ki ga je tako očarala, in fotografijo, na kateri si v viseči mreži privošči počitek.

Od raziskovalca do ministra, ki napoveduje velike spremembe

Rončević je namesto življenja na Tajskem sprejel povabilo v vladno ekipo in s tem stopil na precej drugačno poklicno pot. Od junija 2026 vodi združeni resor za vzgojo in izobraževanje ter visoko šolstvo, znanost in inovacije. Po poklicni poti je predvsem akademik: je redni profesor sociologije na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in znanstveni svetnik v raziskovalnem zavodu Rudolfovo. Njegovo strokovno delo je povezano predvsem z raziskovalno politiko, inovacijami, prenosom znanja in regionalnim razvojem.

V ministrski vlogi se zdaj ukvarja tudi z velikimi izzivi slovenskega izobraževalnega sistema. Med napovedanimi spremembami so prenova učnih načrtov, drugačen pristop k preverjanju znanja in maturi, krepitev temeljne pismenosti ter zmanjševanje administrativnih obremenitev učiteljev. Skratka, namesto mirnejšega življenja v tajski vasici ga čaka precej odgovorna naloga doma. Ali bosta z ženo nekoč vendarle uresničila načrte o življenju v njeni domači vasi, ostaja odprto vprašanje. Za zdaj ga je očitno zadržala politika, Tajska pa ostaja pomemben del njegovega družinskega življenja.