Ste slišali, kakšno vprašanje je Janez Janša zastavil Robertu Golobu? (VIDEO)

Predsednik SDS Janez Janša je v pogovoru v podkastu pri Davidu Milosavljeviću komentiral delo aktualne vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Med pogovorom je voditelj odprl tudi hipotetično vprašanje, kaj bi Janša vprašal predsednika vlade, če bi ta gostoval v istem podkastu.

»Če predpostaviva, da bo naslednji teden tukaj sedel Robert Golob – kaj bi ga vprašali?« je vprašal Milosavljević.

Janša je odgovoril: »Da če se zaveda, da bi bilo za Slovenijo in večino prebivalstva bistveno boljše, če njegova vlada v teh štirih letih ne bi naredila čisto nič.«

Kritike vlade v času političnega zaostrovanja

Izjava je še ena v nizu kritik, ki jih opozicija v zadnjem obdobju namenja aktualni vladi. Janša je v pogovoru poudaril svoje nezadovoljstvo z delom vlade, ki jo vodi Golob, in s smerjo, v katero se po njegovem mnenju razvija državna politika. Takšne izjave prihajajo v času, ko se politični prostor pripravlja na volitve, ki bodo že prihodnjo nedeljo, 22. marca. V predvolilnem obdobju so politični nastopi vse pogosteje zaznamovani z ostrejšo retoriko med koalicijo in opozicijo.