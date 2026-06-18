Janša se je v Ljubljani srečal z očetom Melanie Trump in novo ameriško veleposlanico: »Bog živi Združene države Amerike« (FOTO)

Ob praznovanju 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav Amerike, ki je v ljubljanskih Križankah zbralo številne predstavnike diplomacije, politike in gospodarstva, se je predsednik vlade Janez Janša srečal tudi z Viktorjem Knavsom, očetom prve dame ZDA Melanie Trump. Pri pogovoru je sodelovala tudi nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Asel K. Roberts, ki je pred kratkim prevzela mandat v Ljubljani.

Predsednik vlade je ob tej priložnosti Združenim državam Amerike čestital ob 250. obletnici neodvisnosti ter poudaril pomen zavezništva med državama. V objavi na družbenih omrežjih je zapisal, da so odnosi med zavezniki ključni tudi v negotovih časih, pri tem pa spomnil na znamenito misel Winstona Churchilla, da je »edina stvar, ki je slabša od bojevanja skupaj z zavezniki, ta, da se moraš boriti brez njih«. Ameriškemu ljudstvu in predsedniku Donaldu Trumpu je ob jubileju izrekel čestitke ter Združene države označil za »deželo svobodnih in pogumnih«.

Predsednik vlade Janez Janša, Viktor Knavs in ameriška veleposlanica Asel K. Roberts. FOTO: Facebook

Nova veleposlanica poudarila pomen zavezništva

Pomemben del slovesnosti je pripadel tudi novi ameriški veleposlanici v Sloveniji Asel K. Roberts, ki je v svojem nagovoru poudarila trdnost slovensko-ameriških odnosov. Med ključnimi področji sodelovanja je izpostavila obrambo, regionalno varnost in energetsko partnerstvo ter Slovenijo označila za pomembno prijateljico in zaveznico Združenih držav Amerike.

Ker letošnje svetovno prvenstvo v nogometu gostijo tudi Združene države Amerike, je veleposlanica predsedniku vlade izročila uradni dres ameriške reprezentance. Med gosti slovesnosti je bil tudi Viktor Knavs, ki se v javnosti pojavlja zelo redko, zato je njegovo srečanje s predsednikom vlade in novo ameriško veleposlanico pritegnilo precej pozornosti. Ob visokem jubileju ameriške države so se v Križankah sicer zbrali številni predstavniki političnega, diplomatskega in gospodarskega življenja ter skupaj obeležili 250 let od podpisa Deklaracije o neodvisnosti, enega najpomembnejših dokumentov v ameriški zgodovini.