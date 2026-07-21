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Janše v takem plašču ni pričakoval nihče: oblekel je modro haljo in stopil do jedrskega orodja (FOTO)

Podoba predsednika vlade je na družbenih omrežjih pritegnila pozornost.
FOTO: Vlada Republike Slovenije
FOTO: Vlada Republike Slovenije
G. P.
 21. 7. 2026 | 18:12
1:51
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Predsednik SDS Janez Janša je v zadnjih tednih znova pogosto polnil naslovnice. Pisalo se je o njegovih ostrih odzivih na delo vlade, političnih obračunih na družbenih omrežjih, pa tudi o pripravah opozicije na prihodnje politične poteze. Tokrat pa je pozornost pritegnil iz povsem drugega razloga – zaradi fotografij, na kakršnih ga javnost ni vajena. Med obiskom Inštituta Jožef Stefan je namreč oblekel značilen svetlomoder zaščitni plašč in si ogledal raziskovalni reaktor TRIGA, ki letos zaznamuje 60 let delovanja. Fotografije je objavila tudi Vlada Republike Slovenije.

»Predsednik vlade Janez Janša si je ogledal tudi raziskovalni reaktor TRIGA, ki letos obeležuje 60 let delovanja. Seznanjen je bil z načrti za razvoj novega raziskovalnega reaktorja, ki bi pomembno prispeval k izobraževanju novih generacij jedrskih strokovnjakov, raziskavam ter razvoju,« so ob fotografijah zapisali na uradnem profilu vlade.

Na posnetkih je Janša skupaj s sodelavci in strokovnjaki oblečen v zaščitni laboratorijski plašč, medtem ko si ogleduje reaktorsko dvorano in posluša predstavitev delovanja raziskovalnega reaktorja. Podoba predsednika vlade je na družbenih omrežjih pritegnila nekaj pozornosti in komentarjev, saj ga javnost le redko vidi v okolju znanosti.

Raziskovalni reaktor TRIGA na Inštitutu Jožef Stefan deluje že šest desetletij in je namenjen predvsem raziskavam, izobraževanju ter usposabljanju strokovnjakov s področja jedrske tehnologije. Ob obisku je bil premier seznanjen tudi z načrti za izgradnjo novega raziskovalnega reaktorja, ki bi imel pomembno vlogo pri razvoju slovenskega jedrskega znanja.

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