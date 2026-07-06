Janševa Zala se je poročila! K svojemu je dodala še možev priimek (FOTO)

Evropska poslanka Zala Tomašič je na družbenih omrežjih razkrila, da je stopila v zakonski stan, ob svojemu priimku pa je dodala še moževega. Odslej se podpisuje kot Zala Tomašič Černilec. 30-letna evropska poslanka iz vrst SDS se je z izbrancem poročila tako civilno kot cerkveno. Ob objavi poroke je sledilcem zaupala tudi zgodbo o tem, kako se je njuna ljubezenska pot sploh začela.

»Nisem človek, ki bi bral horoskope, ampak se še vedno spomnim, kako so decembra pred nekaj leti moja socialna omrežja preplavili videji o tem, da se za tehtnice z novim letom končuje večletno obdobje osebne rasti in preizkušenj ter da prihaja obdobje uspeha in ljubezni,« je zapisala.

Dodala je, da napovedim ni namenjala posebne pozornosti, vendar jo je življenje kmalu presenetilo.

Moža spoznala na dogodku o davčni reformi

Kot je razkrila, je svojega bodočega moža spoznala že nekaj dni po novoletnih praznikih, ko je morala službeno obiskati dogodek Gospodarskega kroga o davčni reformi. »Definitivno pa si nisem predstavljala, da bom zaradi službe že nekaj dni po novoletnih praznikih morala iti na dogodek Gospodarskega kroga o davčni reformi – in tam spoznala svojega bodočega moža,« je zapisala.

Ob koncu je z nekaj humorja povzela svojo življenjsko zgodbo: »Ne vem, ali so me tja pripeljali planeti, zvezde, SDS ali usoda, ampak zagotovo je to vodilo do najlepšega dneva v mojem življenju, ko je Tom postal moj mož in jaz njegova žena.«

Svojo objavo je zaključila z mislijo, ki je nasmejala številne sledilce: »Nauk te zgodbe je očiten: davčna reforma ni pomembna samo zaradi naših denarnic, ampak vas lahko pripelje tudi do ljubezni vašega življenja.«

Pred poroko prejela tudi papežev blagoslov

Še pred poroko sta se zakonca aprila srečala s papežem Leonom XIV., ki ju je blagoslovil. Tomašičeva je srečanje v Vatikanu opisala kot enega najdragocenejših trenutkov svojega življenja, ki ga bo vedno nosila v srcu.

Zala Tomašič je bila za evropsko poslanko izvoljena na evropskih volitvah leta 2024. V Evropskem parlamentu zastopa SDS, na evropski ravni pa deluje v okviru Evropske ljudske stranke (EPP). Je tudi hčerka televizijskega voditelja in solastnika televizijske postaje Nova24TV.

Usule so se čestitke

Pod objavo se je hitro nabralo veliko čestitk. Med drugim so ji zapisali: »Draga mladoporočenca, iskrene čestitke! Naj bo vajina skupna pot polna ljubezni, sreče, zdravja, zaupanja in smeha,« »Čudovita sta! Čestitke, srečno in vse dobro!« ter »Nevesta pa preprosto čudovita ... Naj vama bo v dvoje lepo!«

Številni so mladoporočencema zaželeli veliko medsebojnega razumevanja, ljubezni in sreče na skupni življenjski poti.