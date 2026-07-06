  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRED OLTAR

Janševa Zala se je poročila! K svojemu je dodala še možev priimek (FOTO)

Evropska poslanka z vrst SDS Zala Tomašič se je poročila. Razkrila je tudi, da je moža Toma Černilca spoznala na dogodku o davčni reformi.
Zala Tomašič FOTO: osebni arhiv
Zala Tomašič FOTO: osebni arhiv
N. Č.
 6. 7. 2026 | 07:55
 6. 7. 2026 | 09:24
3:13
A+A-

Evropska poslanka Zala Tomašič je na družbenih omrežjih razkrila, da je stopila v zakonski stan, ob svojemu priimku pa je dodala še moževega. Odslej se podpisuje kot Zala Tomašič Černilec. 30-letna evropska poslanka iz vrst SDS se je z izbrancem poročila tako civilno kot cerkveno. Ob objavi poroke je sledilcem zaupala tudi zgodbo o tem, kako se je njuna ljubezenska pot sploh začela.

»Nisem človek, ki bi bral horoskope, ampak se še vedno spomnim, kako so decembra pred nekaj leti moja socialna omrežja preplavili videji o tem, da se za tehtnice z novim letom končuje večletno obdobje osebne rasti in preizkušenj ter da prihaja obdobje uspeha in ljubezni,« je zapisala.

Dodala je, da napovedim ni namenjala posebne pozornosti, vendar jo je življenje kmalu presenetilo.

Moža spoznala na dogodku o davčni reformi

Kot je razkrila, je svojega bodočega moža spoznala že nekaj dni po novoletnih praznikih, ko je morala službeno obiskati dogodek Gospodarskega kroga o davčni reformi. »Definitivno pa si nisem predstavljala, da bom zaradi službe že nekaj dni po novoletnih praznikih morala iti na dogodek Gospodarskega kroga o davčni reformi – in tam spoznala svojega bodočega moža,« je zapisala.

Ob koncu je z nekaj humorja povzela svojo življenjsko zgodbo: »Ne vem, ali so me tja pripeljali planeti, zvezde, SDS ali usoda, ampak zagotovo je to vodilo do najlepšega dneva v mojem življenju, ko je Tom postal moj mož in jaz njegova žena.«

Svojo objavo je zaključila z mislijo, ki je nasmejala številne sledilce: »Nauk te zgodbe je očiten: davčna reforma ni pomembna samo zaradi naših denarnic, ampak vas lahko pripelje tudi do ljubezni vašega življenja.«

Pred poroko prejela tudi papežev blagoslov

Še pred poroko sta se zakonca aprila srečala s papežem Leonom XIV., ki ju je blagoslovil. Tomašičeva je srečanje v Vatikanu opisala kot enega najdragocenejših trenutkov svojega življenja, ki ga bo vedno nosila v srcu.

Zala Tomašič je bila za evropsko poslanko izvoljena na evropskih volitvah leta 2024. V Evropskem parlamentu zastopa SDS, na evropski ravni pa deluje v okviru Evropske ljudske stranke (EPP). Je tudi hčerka televizijskega voditelja in solastnika televizijske postaje Nova24TV.

Usule so se čestitke

Pod objavo se je hitro nabralo veliko čestitk. Med drugim so ji zapisali: »Draga mladoporočenca, iskrene čestitke! Naj bo vajina skupna pot polna ljubezni, sreče, zdravja, zaupanja in smeha,« »Čudovita sta! Čestitke, srečno in vse dobro!« ter »Nevesta pa preprosto čudovita ... Naj vama bo v dvoje lepo!«

Številni so mladoporočencema zaželeli veliko medsebojnega razumevanja, ljubezni in sreče na skupni življenjski poti.

 
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Zala TomašičTom ČernilecljubezenSDSporoka
ZADNJE NOVICE
10:35
Šport  |  Odmevi
SP V NOGOMETU 2026

Ves svet govori o teh solzah: Brazilec se po izpadu s SP pred kamerami dušil v joku (VIDEO)

Haalandova Norveška izločila Brazilijo.
6. 7. 2026 | 10:35
10:25
Bulvar  |  Suzy
USODNI DA

Najbolj ikonične poročne obleke (Suzy)

Pomlad in poletje sta čas porok, nekatere poročne obleke sodobne zgodovine pa so veliko več kot le modni kosi.
6. 7. 2026 | 10:25
10:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERVJU

Petra Kolarič: Naš sistem temelji na žrtvovanju mater, za vse naj bi bila kriva mama

Socialna pedagoginja razkriva, ali je materinstvo dandanes bolj zahtevno kot v preteklosti.
Danaja Lorenčič6. 7. 2026 | 10:05
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Drama na območju Bežigrada: evakuirali vse osebe, eno življenje visi na nitki

Prišlo je do požara v stanovanju.
6. 7. 2026 | 10:05
09:55
Bulvar  |  Domači trači
VELIKO RAZOČARANJE

Goran Šarac, Daniel Popović in številni po festivalu MMS: »To ni več vprašanje okusa, to je klasična kuhinja«

Oriana Girotto: Kot vsako leto, je MMS namenjen samo sebi. Toliko o neorganiziranosti in nepovezanosti slovenske glasbene scene.
Nina Čakarić6. 7. 2026 | 09:55
09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki